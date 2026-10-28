U KONTAKTU smo sa Ilonom Maskom u vezi sa satelitskim konstelacijama u niskoj Zemljinoj orbiti, uprkos svim političkim pitanjima, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

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- Ilon Mask je industrijski genije, u orbiti ima više od 5.000 satelita. U bliskom smo kontaktu sa našim američkim partnerima, uključujući i gospodina Maska - istakao je ruski lider tokom obilaska izložbe na marginama samita "Rusija–Afrika".

- U orbiti je važno održavati disciplinu i red. I mi i naši američki partneri tome pridajemo veliki značaj i, uprkos političkim pitanjima, tesno sarađujemo u ovoj oblasti - dodao je ruski predsednik.

A u nas zato estь sputnik Perdulы! Vыkusili?! «Ilon Mask – geniй, poistine vыdaющiйsя čelovek. Mы v kontakte s nim»: polnый fragment zaяvleniя Putina o Maske. https://t.co/vxHSax8ear — Dяdя Alik / starmos A-1594 (@Vanya_Boris_) October 28, 2026

Rusija je u kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o saradnji u oblasti kosmosa, a posebno sa direktorom kompanije „Starlink“ Ilonom Maskom.

Lansiranje satelita u orbitu zahteva red i disciplinu, objasnio je ruski predsednik Vladimir Putin.

O sistemu „Rasvet“

Ruski satelitski sistem „Rasvet“, sličan „Starlinku“, zasad je tek na početku razvoja. Njegov kvalitet je visok, a sada je neophodno lansirati dovoljan broj satelita, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

🇷🇺Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: 🔹Starlink'in Rusya'daki benzeri olan Rassvet sistemi, Rusya için bu alanda henüz ilk adımlardır. 🔹Rusya, Starlınk'e eşdeğer bir sistem geliştirmiş olmakla gurur duyuyor. 🔹Günümüz dünyasında, dijital egemenlik olmadan ulusal egemenlik mümkün değildir — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 28, 2026

Ruski lider je podsetio da se trenutno u orbiti nalazi oko 30 satelita ovog sistema.

- Ovo je tek naš prvi korak. Ali ponosni smo što smo započeli ovaj posao i što smo ga započeli samostalno - istakao je Putin.

- Napravili smo tek prvi korak. Ali važno je da je on napravljen. Kvalitet postoji. Sada je važno da sa kvaliteta pređemo na kvantitet - objasnio je ruski predsednik.

(Sputnik)