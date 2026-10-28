Svet

PUTIN: Ilon Mask je genije (VIDEO)

JM

28. 10. 2026. u 14:57

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U KONTAKTU smo sa Ilonom Maskom u vezi sa satelitskim konstelacijama u niskoj Zemljinoj orbiti, uprkos svim političkim pitanjima, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

ПУТИН: Илон Маск је геније (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Ilon Mask je industrijski genije, u orbiti ima više od 5.000 satelita. U bliskom smo kontaktu sa našim američkim partnerima, uključujući i gospodina Maska - istakao je ruski lider tokom obilaska izložbe na marginama samita "Rusija–Afrika".

- U orbiti je važno održavati disciplinu i red. I mi i naši američki partneri tome pridajemo veliki značaj i, uprkos političkim pitanjima, tesno sarađujemo u ovoj oblasti - dodao je ruski predsednik.

Rusija je u kontaktu sa Sjedinjenim Američkim Državama kada je reč o saradnji u oblasti kosmosa, a posebno sa direktorom kompanije „Starlink“ Ilonom Maskom.

Lansiranje satelita u orbitu zahteva red i disciplinu, objasnio je ruski predsednik Vladimir Putin.

O sistemu „Rasvet“

Ruski satelitski sistem „Rasvet“, sličan „Starlinku“, zasad je tek na početku razvoja. Njegov kvalitet je visok, a sada je neophodno lansirati dovoljan broj satelita, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Ruski lider je podsetio da se trenutno u orbiti nalazi oko 30 satelita ovog sistema.

- Ovo je tek naš prvi korak. Ali ponosni smo što smo započeli ovaj posao i što smo ga započeli samostalno - istakao je Putin.

- Napravili smo tek prvi korak. Ali važno je da je on napravljen. Kvalitet postoji. Sada je važno da sa kvaliteta pređemo na kvantitet - objasnio je ruski predsednik.

(Sputnik) 

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