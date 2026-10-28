AFERA TRESE HRVATSKU: Potvrđena optužnica za grupu u velikoj aferi izvlačenja novca iz INA-e

ŽUPANIJSKI sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv Damira Škugora i ostalih optuženih u velikoj aferi INA, u kojoj USKOK sumnja na izvlačenje oko 160 miliona evra iz te naftne kompanije.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Televizija Slavonije i Baranje

Time je otvoren put prema početku suđenja u jednom od najpoznatijih privrednih slučajeva u Hrvatskoj poslednjih godina.

Uz bivšeg direktora u INA-i Damira Škugora, optužnicom su obuhvaćeni njegov otac Dane Škugor, advokat i bivši predsednik Hrvatske advokatske komore Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić, bivša direktorka Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić te direktor EVN Croatia Plina Vlado Mandić.

Na optuženičkoj klupi trebalo je da bude i bivši rukovodilac prodaje gasa i energije INA-e Stjepan Leko, ali je on je prošle sedmice priznao krivicu i nagodio se s USKOK-om.

Osuđen je na 11 meseci zatvora, što mu je zamenjeno radom za opšte dobro, kao i na novčanu kaznu od 10.000 evra. Uz to, u državni budžet mora da uplati 68.200 evra, koliko je prema USKOK-u iznosila njegova nepripadna imovinska korist, kao i 3.000 evra sudskih troškova.

Afera je izbila u avgustu 2022. godine, a USKOK je optužnicu protiv sedmoro okrivljenih podigao u avgust 2024. godine. Prema optužnici, grupa je od avgusta 2020. do kraja avgusta 2022. iskoristila nagli rast cena gasa kako bi ostvarila veliku zaradu na preprodaji energenta kupljenog od INA-e po unapred dogovorenim, povlašćenim cenama, prenose hrvatski mediji.

Potvrđivanjem optužnice ovaj slučaj ulazi u novu fazu, a na sudu će se razmatrati navodi tužilaštva o načinu na koji je, prema sumnjama istražitelja, iz INA-e izvučena imovinska korist vredna oko 160 miliona evra.

(Tanjug)

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