"MINISTAR SE HVALI ŠEŠIROM" Putin se našalio sa Siluanovim: U svim zemljama su najbogatiji!
OBILAZEĆI izložbu „Platforma za suvereni razvoj” u okviru samita „Rusija–Afrika”, predsednik Vladimir Putin se našalio na račun odluke ministra finansija Antona Siluanova da gostima pokaže krunu carice Katarine II, ukrašenu dijamantima.
„Ministri finansija su u svim zemljama najbogatiji ljudi. On se ovde, očigledno, samo razmeće svojom kapom”, našalio se Putin, prenosi RIA Novosti.
„Ovde je zimi hladno”, uzvratio je šalom Siluanov. Predsednik se složio, ali je zatim upitao ministra: „Zašto ste onda ovde izložili svoju kapu?”
Ministar finansija je objasnio da je Rusija jedna od vodećih zemalja u preradi prirodnih dijamanata. Naveo je da je izložena „kapa” zapravo kruna izrađena 1762. godine za caricu Katarinu II.
„Ona sadrži više od kilograma zlata i veliki broj obrađenih dijamanata”, pojasnio je Siluanov.
Ministar je naglasio spremnost Rusije na zajednički rad sa afričkim zemljama i razmenu iskustava u tehnologijama za eksploataciju i preradu plemenitih metala i dragog kamenja.
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