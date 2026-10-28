KAMION UDARIO MUŠKARCA: Teška saobraćajna nesreća u Jakovu
U ULICI Vožda Karađorđa u Jakovu danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je teško povređen muškarac star oko 50 godina, kada je na njega naletelo teretno vozilo.
Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kod broja 7, pod još nerazjašnjenim okolnostima.
Od siline udara, muškarac je zadobio teške telesne povrede. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta, zbrinula povređenog i započela njegov transport, navodi Telegraf.
Zbog teškog stanja i opasnosti po život, muškarac je hitno prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gde je upućen na reanimaciju.
Policijske patrole obezbedile su mesto nesreće, a uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nezgode. Saobraćaj u ovom delu Ulice Vožda Karađorđa odvija se usporeno.
(Blic)
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