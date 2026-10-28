"IMAJU VELIKI NOŽ U RUCI I KRVAVA USTA": "Časne sestre" stigle i do Niša, roditelji u strahu

Nakon što su snimci i fotografije misterioznih figura u odorama časnih sestara podigli buru u Vojvodini, panika se preselila na jug Srbije.

Foto: Printskrin/Rumljani i Rumljanke 2

Nakon što su snimci i fotografije misterioznih figura u odorama časnih sestara podigli buru u Vojvodini, panika se preselila na jug Srbije.

Na društvenim mrežama pojavila su se svedočenja uznemirenih roditelja iz Niša koji tvrde da ljudi maskirani u časne sestre vrebaju đake u blizini osnovne škole.

Prema objavi jedne majke u grupi "Za mame iz Niša i okoline", tri maskirane osobe u kostimima nalik onima iz horor filmova viđene su u neposrednoj blizini OŠ "Kralj Petar Prvi".

- Nisam želela da ćutim, zamolila bih sve roditelje dece koja idu u školu "Kralj Petar Prvi" da obrate pažnju na deo kod napuštene kuće odmah preko puta škole i puta ka obe strane. Pojavile su se tri maskirane osobe, juče su plašili decu, a i danas za vreme nastave i za vreme malog odmora - navodi se u objavi koja se munjevito deli mrežama.

Dodaje se da se ove figure uglavnom pojavljuju oko 17 časova i da su kod mališana izazvale ogroman strah.

- Deca su istraumirana, pod stresom. To je veoma opasno za njihovo psihofizičko stanje. Detaljno su ih opisali, sa velikim nožem u ruci, krvavih usta i brade. Ni malo nije smešno. Ako je to nečija bolesna šala, moraće pod hitno da se zaustavi - stoji u apelu uz napomenu da je škola obećala obaveštavanje školskog policajca.

Slučaj iz Niša neodoljivo podseća na nedavne scene iz Sremske Mitrovice i drugih delova Srbije, gde su građani noćima prijavljivali sablasne prilike u crnim odorama, inspirisane likom iz poznatog horor filma "The Nun".

Tamo su društvene mreže preplavili snimci i spekulacije, od teorija o verskim sektama i bizarnim ritualima, do tvrdnji da je reč o neslanim šalama.

Iako je u ranijim slučajevima utvrđeno da iza "opsada" po pravilu stoje tinejdžeri i internet performeri u potrazi za viralnim pregledima i lajkovima, pojava maskiranih lica sa rekvizitima u blizini obrazovnih ustanova na jugu Srbije izazvala je opravdan gnev i strah meštana.

Podsetimo, povodom pojavljivanja ljudi maskiranih u časne sestre, kontaktirali smo i sa sektologom, Dimitrijem Pastuovićem, koji je rekao da ovakve stvari ne treba potcenjivati, bilo da je u pitanju sekta ili ne.

- Možda je neki TikTok izazov, a može biti i sektino delovanje koje nastoji da izgleda tako. Ne treba ovo olako shvatati. Čak i ako je delo neke duševno bolesne osobe, može biti opasno. Ne verujem da su se ranije dešavale slične "folklorne" priredbe, pa mi to govori da sektino delovanje možda menja oblik. Mutira kao virus. Ne znam tačno šta je, ali treba prihvatiti to sa oprezom. Ne prilaziti im, a policija neka radi svoj posao. Ovo nije maskenbal - rekao je Pastuović.

Građani apeluju na nadležne organe i policiju da hitno reaguju, utvrde ko stoji iza ovog uznemiravanja i stanu na put trendu koji je odavno prešao granicu bezazlene zabave.

(Telegraf)

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