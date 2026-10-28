VLADIMIR Zelenski zajedno sa evropskim partnerima smišlja mehanizam koji bi mu omogućio da izbegne krivičnu odgovornost za zločine kijevskog režima, ali će na kraju ipak morati da odgovara za njih, izjavio je u intervjuu za agenciju TASS zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov.

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Kako je istakao ruski senator, Ukrajina se pod Zelenskim pretvorila u terorističku državu, a Oružane snage Ukrajine su tokom proteklih godina počinile ogroman broj ratnih zločina za koje će Zelenski lično morati da odgovara.

- Prema mom mišljenju, on sada pokušava da se dogovori (sa evropskim partnerima) o nekakvim mehanizmima koji bi mu, u zamenu za određene ustupke u njegovom sadašnjem stavu – koji se u spoljnopolitičkoj sferi predstavlja kao beskompromisan i nepodložan bilo kakvim ustupcima – omogućili da, s jedne strane, ode sa sačuvanim obrazom, a s druge, izbegne odgovornost za ono što je počinio tokom svog predsedničkog mandata - rekao je Kosačov.

Međutim, kako je napomenuo, male su šanse da Zelenski u tome uspe.

- Očigledno je da će morati da preuzme odgovornost za svoja dela i da na kraju za njih odgovara u skladu sa normama međunarodnog prava - naglasio je Kosačov.

(RT Balkan)