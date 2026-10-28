Savić posle šokantne eliminacije Vojvodine: "Izuzetno neprijatna situacija"

Svi su odgovorni za ovaj poraz, počev od mene i celog stručnog štaba, naglašava trener "stare dame" posle eliminacije u prvoj rudni Kupa Srbije.

FOTO: FK Vojvodina

Trener Vojvodine Marko Savić preuzeo je odgovornost za eliminaciju iz Kupa Srbije u 1/16 finala i poručio da njegov tim nije prikazao igru na potrebnom nivou u porazu od Slovena u Rumi (0:1).

Fudbaleri Slovena, koji se takmiče u Srpskoj ligi Vojvodina, trećem rangu srpskog fudbala, došli su do pobede golom Aleksandra Gajinova u 29. minutu. Tako je ekipa iz Rume u šesnaestini finala eliminisala aktuelnog vicešampiona Srbije i priredila jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dela takmičenja.

Savić nije tražio opravdanja za neuspeh. Naglasio je da odgovornost ne pripada samo igračima, već i njemu i kompletnom stručnom štabu, uz ocenu da sastav koji je izveo na teren nije bio dovoljan da izbegne eliminaciju.

- Čestitam Slovenu na pobedi i prolasku u narednu rundu. Bili su danas na izuzetnom nivou i na kraju dana su zasluženo prošli. Za nas izuzetno neprijatan poraz, mi smo imali ambicije da idemo do kraja u Kupu.

Naglasio je trener "stare dame" da odgovornost ne pripada samo igračima, već i njemu i kompletnom stručnom štabu, uz ocenu da sastav koji je izveo na teren nije bio dovoljan da izbegne eliminaciju.

- Nismo te ambicije ispunili, kao što sam rekao, izuzetno neprijatna situacija za nas, treba da se uzme odgovornost svih, prvo mene i celog stručnog štaba. Nismo bili na nivou danas. Mi smo izveli najbolje što imamo u ovom momentu, očigledno to nije bilo dovoljno u ovom momentu.

1/16 FINALA KUPA SRBIJE

Utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

Sreda

Jedinstvo (K) - Javor 1:3

Teleoptik - Mladost (L) 1:1 (1:0), penali 5:4

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

FAP - Spartak 0:0, penali 5:3

OFK Vršac - OFK Beograd 0:1 (0:0)

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

Sloven - Vojvodina 1:0 (1:0)

Borac (Č) - Radnik 16.30

Loznica - Čukarički 16.30

Voždovac - Novi Pazar 16.30

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00

4. novembar

Budućnost Krušik - Partizan 13.00

18. novembar

Tekstilac - Železničar 13.00

Dubočica - Radnički (N) 16.00

Zemun - Radnički (K) 18.30