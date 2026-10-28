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KO ŠTITI URSULU FON DER LAJEN?! Evropska tužiteljka upozorila na moćnike koji izbegavaju da daju iskaz

P. Đurđević

28. 10. 2026. u 14:59

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PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen još nije lično dala iskaz Evropskom javnom tužilaštvu u okviru istrage o nabavci vakcina protiv virusa korona, poznate kao afera "Fajzergejt", piše "Politiko", pozivajući se na izvor upoznat sa postupkom.

КО ШТИТИ УРСУЛУ ФОН ДЕР ЛАЈЕН?! Европска тужитељка упозорила на моћнике који избегавају да дају исказ

Foto: AI generated/ChatGPT

Reč je o istrazi koju je Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) 2024. godine preuzelo od belgijskih vlasti, a koja se odnosi na sumnje u nepravilnosti prilikom pregovora o nabavci vakcina između Fon der Lajenove i generalnog direktora kompanije "Fajzer" Alberta Burle.

Prema sudskim dokumentima u koje je "Politiko" imao uvid, istraga obuhvata sumnje na zloupotrebu službenih ovlašćenja, uništavanje SMS poruka, korupciju i sukob interesa.

Iz Evropske komisije, međutim, poručuju da predsednica u potpunosti sarađuje sa tužilaštvom, iako se pred istražiteljima još nije lično pojavila.

- Komisija je dokazano i u velikoj meri sarađivala sa Evropskim javnim tužilaštvom kako bi se razjasnile činjenice i utvrdile okolnosti - izjavio je portparol Tomas Renje i dodao da je sve rađeno uz punu podršku Fon der Lajenove, koja je navodno spremna da odgovori na sva pitanja, ali "u okviru svojih obaveza i raspoloživog vremena kao predsednice Evropske komisije".

U trenutku kada se raspravlja zašto predsednica Komisije još nije dala iskaz, glavna evropska tužiteljka Laura Koveši, kojoj se u petak završava sedmogodišnji mandat, upozorila je da pojedini evropski funkcioneri očigledno smatraju da za njih ne važe ista pravila kao za ostale građane.

- Neki političari misle da su iznad zakona. Ako ste pozvani da date iskaz, morate da dođete - poručila je Koveši u intervjuu za "Politiko".

Ona je otkrila da su pojedini funkcioneri EU više puta odbijali da se odazovu pozivima njenog tužilaštva.

- Neću se ustručavati da kažem da, naročito kada su u istrage uključeni važni ljudi, bilo da su to visoki politički funkcioneri ili bogati pojedinci povezani sa političkom klasom, imamo poteškoća u sprovođenju svojih nadležnosti - navela je Koveši.

Ipak, na direktno pitanje da li je Ursula fon der Lajen među funkcionerima na koje misli, odbila je da odgovori, uz obrazloženje da ne komentariše pojedinačne istrage.

U Briselu niko ne može da čuje vaš vrisak

Odlazeći sa funkcije, Koveši je upozorila da se Evropsko javno tužilaštvo, osnovano radi borbe protiv zloupotrebe evropskog novca, suočava sa sve ozbiljnijim pokušajima opstrukcije.

- Dok napuštam funkciju, razmišljam o čuvenoj danskoj seriji 'Borgen' i rečenici: 'U Briselu niko ne može da čuje vaš vrisak'. Nažalost, to je istina. Zabrinuta sam da će Evropsko javno tužilaštvo biti tiho ugašeno upravo zato što radi svoj posao - rekla je ona.

Prema njenim rečima, nezavisnost institucije ugrožavaju hroničan nedostatak novca, odlaganje izmena propisa i birokratske prepreke koje se pretvaraju u "beskrajne rasprave o tome kako dodatno zakomplikovati život tužiocima".

Evropsko javno tužilaštvo istražuje i navodnu zloupotrebu više od četiri miliona evra u nekadašnjoj poslaničkoj grupi Identitet i demokratija, čije bi dugove mogla da nasledi grupa Patriote za Evropu, u kojoj je i francusko Nacionalno okupljanje Marin le Pen.

Odgovarajući na pitanje o političkoj osetljivosti takvih istraga uoči izbora, Koveši je poručila:

- Ako tražite od Evropskog javnog tužilaštva da ništa ne preduzima zato što se u Evropi održavaju izbori, onda uopšte nećemo raditi.

Njen naslednik, nemački tužilac Andres Riter, tako će, prema oceni Koveši, pred sobom imati zadatak da sačuva nezavisnost i kredibilitet institucije.

A pitanje koje ostaje otvoreno jeste – kada će i sama predsednica Evropske komisije udostojiti evropske tužioce i dati izjavu o aferi "Fajzergejt"?

(RT Balkan)

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