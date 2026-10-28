UNAPREĐENI školsko-borbeni avion Jak-130, koji proizvodi Ujedinjena avio-građevinska korporacija (UAC), stekao je pune borbene mogućnosti lakog jurišnog aviona.

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Prema navodima državne korporacije „Rosteh”, arsenal letelice proširen je „pametnim” ubojnim sredstvima, a ključni element predstavlja ugradnja naprednih sistema za nišanjenje, prvenstveno optoelektronskog nišanskog sistema SOLT-130K.

SOLT-130K (Taktički optički sistem za lociranje) predstavlja potpuno opremljen sistem za rad u svim vremenskim uslovima, koji kokpit aviona Jak-130M pretvara u visokotehnološki komandni centar. U jedinstveni kontejner integrisan je termovizijski kanal, koji pilotu omogućava da vidi kroz mrak, dim, maglu i guste oblake. Sistem detektuje toplotno zračenje koje emituju motori vozila, požari, pa čak i kamuflirani objekti sakriveni u vegetaciji. Ovo omogućava jurišnom avionu da izvodi napade na kolone oklopnih vozila ili skrivena skladišta zaliha u uslovima potpune nevidljivosti, u kojima su konvencionalni optički sistemi neefikasni.

🇷🇺🇪🇬 Yak-130M and Su-57E at the "El Alamein International Airshow 2026" international aerospace exhibition in Egypt. https://t.co/nBS9VVARAn — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 7, 2026

Sistem takođe poseduje integrisani televizijski kanal, koji tokom dana obezbeđuje jasne slike visokog kontrasta i visoke rezolucije. Ovo je od ključnog značaja za vizuelnu identifikaciju ciljeva sa bezbedne udaljenosti, što je presudno za minimiziranje kolateralne štete. Pilot može detaljno osmotriti cilj pre upotrebe naoružanja. Pored toga, kontejner sadrži laserski kanal koji funkcioniše kao laserski daljinomer; on precizno određuje udaljenost do cilja (sa preciznošću do jednog metra), omogućavajući balističkom računaru da izračuna optimalne parametre za dejstvo ubojnim sredstvima. Ovaj sistem takođe služi za obeležavanje ciljeva: on osvetljava cilj nevidljivim laserskim snopom, koji usmerava avionska ubojna sredstva ka njihovom odredištu.

Kombinacija sistema SOLT-130K i „pametne” municije omogućava avionu Jak-130M upotrebu preciznih, laserski vođenih ubojnih sredstava u svim vremenskim uslovima, danju i noću. Pilot locira cilj pomoću termovizijske kamere, potvrđuje ga televizijskom kamerom, meri udaljenost i osvetljava ga laserom. Nakon lansiranja, vođena avionska bomba (VAB) „hvata” odbijenu lasersku tačku i, uz odstupanje od svega nekoliko metara, precizno pogađa bunker, most ili oklopno vozilo. Pilot čak ne mora ni da drži nos aviona usmeren ka cilju – nakon lansiranja, sam nišanski kontejner ili drugi avion u grupi mogu nastaviti sa laserskim osvetljavanjem cilja.

Srž udarne moći ovog aviona čine njegove vođene bombe. Jak-130M koristi laserski vođene avionske bombe (VAB) kalibra 250 i 500 kg, namenjene za precizno uništavanje utvrđenih ciljeva. Bombe sa satelitskim navođenjem, koje deluju na osnovu unapred zadatih koordinata i ne zahtevaju stalan vizuelni kontakt sa ciljem, omogućavaju dejstvo po fiksnoj infrastrukturi. Za uništavanje oklopnih vozila i utvrđenih vatrenih položaja koriste se vođene rakete klase „vazduh–zemlja”.

Uprkos svojim kompaktnim dimenzijama, Jak-130M može da ponese borbeni teret mase do 2,5 tone na devet spoljnih nosača. Pojedinačne vođene bombe mogu biti teške i do 500 kg — što je dovoljno za uništavanje velikog mosta ili podzemnog komandnog mesta.

Sposobnost letelice da nosi tako veliku količinu ubojnih sredstava, a da pritom ne izgubi na manevarskim sposobnostima, omogućena je zahvaljujući savremenim turbomlaznim motorima AI-222-25 (bez sistema za dodatno sagorevanje), koje proizvodi korporacija UEC. Ovi motori obezbeđuju snažan potisak pri maksimalnoj snazi, omogućavajući brz dolazak u zonu borbenih dejstava, a istovremeno su ekonomični u potrošnji goriva, što je od ključnog značaja za dugotrajne patrolne letove iznad bojišta. Digitalni sistem upravljanja i razmene podataka (FADEC) garantuje visoku pouzdanost pogonske grupe, štiteći motore od grešaka pilota i sprečavajući njihovo preopterećenje.

U kombinaciji sa naprednom avionikom i nišanskim sistemom integrisanim u kacigu pilota, sistem SOLT-130K značajno proširuje udarne mogućnosti ove letelice. Time Jak-130M postaje višenamensko sredstvo, sposobno ne samo za obuku pilota za upravljanje lovcima pete generacije, već i za efikasno izvršavanje stvarnih borbenih zadataka na bojištu, u bilo koje doba dana ili noći.

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