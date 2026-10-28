DA LI TO ZELENSKI POKUŠAVA DA SMENI KLIČKA?: Potraga za novim menadžerima Kijeva

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski kaže da Kijev nije spreman za zimu i da želi iskusne menadžere koji bi pomogli u rešavanju infrastrukturnih problema prestonice. Međutim, potencijalni kandidati nerado prihvataju posao, jer se spor oko spremnosti i rukovodstva grada zaoštrava.

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Obraćajući se novinarima u ponedeljak, Zelenski je rekao da Kijev nije uspeo u potpunosti da sprovede svoje planove otpornosti, navodeći zabrinutost zbog snabdevanja električnom energijom i vodom, zaštite kritične infrastrukture i mostova.

Rekao je da nema ništa lično protiv gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, ali je tvrdio da je glavnom gradu potrebno jače upravljanje kako bi se pripremio za ruske napade i predstojeću zimu.

Zelenski je istakao Harkov kao primer saradnje između gradskih i regionalnih vlasti, bez obzira na njihove političke razlike.

- Imamo jednog zajedničkog neprijatelja, jednu zimu i jednu zemlju - rekao je.

Predsednik je rekao da je zamolio premijera da formira poseban tim za Kijev, koji bi okupio iskusne menadžere iz poslovnih i vladinih krugova.

Zelenski je rekao da je spreman da lično pristupi kandidatima predloženim za tu funkciju.

Ali potencijalni kandidati nisu bili voljni da prihvate odgovornost, rekao je, navodeći pritisak i verovatnoću političke kritike.

Među kandidatima koji se navodno razmatraju za taj zadatak su bivši ministar infrastrukture Oleksandar Kubrakov, bivši premijer Volodimir Grojsman, bivši šef Službe bezbednosti Ukrajine Vasil Maljuk i bivši gradonačelnik Žitomira Sergej Suhomlin.

Zelenski je takođe tvrdio da bi Kličko trebalo sam da kontaktira iskusne menadžere kako bi pomogao u rešavanju problema prestonice, umesto da čeka da predsednik interveniše.

🪓 “God forbid anyone gets involved in corruption — we'll chop off their fingers, hands, ears, and heads to make sure others don't dare do the same” That's how Kyiv Mayor Vitali Klitschko described his fight against corruption in the city administration during an interview with the BBC. He later clarified, however, that he was talking about firing corrupt officials and holding them accountable under the law. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Kličko optužuje centralnu vladu da pokušava da ga svrgne

Kličko je optužio centralnu vladu da zloupotrebljava zabrinutost zbog zimskih priprema Kijeva i atomskih skloništa kako bi potkopala njegovu izabranu administraciju i pojačala njenu kontrolu nad prestonicom.

U razgovoru za Radio Slobodna Evropa/Radio Liberti 20. oktobra , on je tvrdio da iza protesta na kojem se zahtevala njegova ostavka stoje zvaničnici.

Nije imenovao nijednog zvaničnika niti je pružio direktne dokaze koji povezuju vladu sa demonstracijama.

- Sve se radi kako bi se uspostavila vojna administracija, sprovela centralizovana kontrola, stvorila hijerarhijska struktura i uništila lokalna samouprava - rekao je Kličko.

Nekoliko stotina ljudi okupilo se ispred zgrade gradske administracije Kijeva 17. oktobra, zahtevajući njegovu ostavku zbog zimskih priprema, nedostatka smeštaja i prioriteta u trošenju. Demonstranti su takođe kritikovali projekte uređenja gradova tokom ratnog vremena.

Kličko se suprotstavio kritikama gradske mreže skloništa, rekavši da Kijev ima više od 4.000 skloništa. Takođe je rekao da sredstva namenjena mobilnim skloništima ostaju neiskorišćena jer okružne administracije nisu podnele zahteve.

(Kijev post)