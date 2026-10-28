Svet

ARAKČI IZNEO STAV TEHERANA: Evo šta je put ka miru u regionu

D.D.

28. 10. 2026. u 11:59

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IRANSKI ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči izjavio je danas da su susedne zemlje prioritet Irana, ističući značaj regionalne saradnje i dijaloga za očuvanje mira i bezbednosti.

АРАКЧИ ИЗНЕО СТАВ ТЕХЕРАНА: Ево шта је пут ка миру у региону

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Arakči je na Instagramu naveo da je nedavni sastanak zvaničnika odbrane i bezbednosti Irana, Saudijske Arabije, Pakistana i Turske u Teheranu pružio priliku za unapređenje dijaloga o regionalnoj bezbednosti i zajedničko suočavanje sa izazovima, preneo je Tasnim.

On je ocenio da je dogovor o nastavku konsultacija značajan korak, ali da održiva saradnja zahteva izgradnju poverenja, međusobno poštovanje suvereniteta i konkretne obaveze.

Prema njegovim rečima, regionalna bezbednost treba da se obezbeđuje uz učešće zemalja regiona, bez vojnog prisustva i intervencije sila izvan regiona.

Arakči je takođe istakao da je suprotstavljanje, kako je naveo, "agresiji cionističkog režima" neophodno za zaštitu nezavisnosti i suvereniteta zemalja i sprečavanje širenja rata.

(Tanjug)

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