ARAKČI IZNEO STAV TEHERANA: Evo šta je put ka miru u regionu

IRANSKI ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči izjavio je danas da su susedne zemlje prioritet Irana, ističući značaj regionalne saradnje i dijaloga za očuvanje mira i bezbednosti.

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Arakči je na Instagramu naveo da je nedavni sastanak zvaničnika odbrane i bezbednosti Irana, Saudijske Arabije, Pakistana i Turske u Teheranu pružio priliku za unapređenje dijaloga o regionalnoj bezbednosti i zajedničko suočavanje sa izazovima, preneo je Tasnim.

On je ocenio da je dogovor o nastavku konsultacija značajan korak, ali da održiva saradnja zahteva izgradnju poverenja, međusobno poštovanje suvereniteta i konkretne obaveze.

Prema njegovim rečima, regionalna bezbednost treba da se obezbeđuje uz učešće zemalja regiona, bez vojnog prisustva i intervencije sila izvan regiona.

Arakči je takođe istakao da je suprotstavljanje, kako je naveo, "agresiji cionističkog režima" neophodno za zaštitu nezavisnosti i suvereniteta zemalja i sprečavanje širenja rata.

(Tanjug)