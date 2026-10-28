Sunovrat kakav se ne pamti! Bili su šampioni Hrvatske sada se bore da ne ispadnu u sedmu ligu

POTPUNI raspad!

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Fudbalski klub Zagreb, koji je 2002. godine napravio čudo i uzeo titulu ispred Dinama i Hajduka, danas proživljava nezapamćenu golgotu i nalazi se na samom dnu hrvatskog fudbala.

Nekdašnji hit prvoligaš, klub koji je pod vođstvom legendarnog Zlatka Cica Kranjčara pokorio Hrvatsku, danas tavori u šestom rangu takmičenja (Prva zagrebačka liga). Ni tamo im ne ide, posle 10 odigranih kola nalaze se na katastrofalnom 14. mestu sa svega šest osvojenih bodova i čak osam poraza.

Stariji ljubitelji fudbala na ovim prostorima dobro pamte moćnu generaciju „Pjesnika” koja je pre 24 godine igrala najlepši fudbal u regionu. U toj šampionskoj ekipi igrao je legendarni as Ivica Olić, kao i Hrvoje Štrok, Vedran Ješe i Petar Krpan. Zagreb je tada imao najbolji napad i najbolju odbranu u zemlji.

Danas, stvarnost je više nego surova. Klub je vezao pet uzastopnih poraza, a prema zvaničnim podacima Hrvatskog fudbalskog saveza, na domaćem terenu ih prati jedva tridesetak ljudi. Na poslednjoj utakmici protiv Prigorja iz Željavinca na tribinama je sedeo tačno – 31 gledalac.

Iza ovog sportskog sunovrata krije se mračna priča o finansijskim problemima, ratu sa navijačima i kontroverznom upravljanju predsednika Dražena Medića, koji je klub preuzeo još 2004. godine. Medić je godinama bio sve u klubu i predsednik i trener, a njegov mandat pratili su stalni skandali.

Klub je bio usko povezan sa pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem i dobijao je milione iz gradske kase. Međutim, kada je taj izvor presušio, krenuo je totalni kolaps.





