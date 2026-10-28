AMERIČKI OBAJVEŠTAJCI OTKRILI: Kina ima vojni svemirski avion, izgleda ovako (FOTO)
AMERIČKA Odbrambena obaveštajna agencija (DIA) potvrdila je da fotografija koja kruži internetom prikazuje kinesku eksperimentalnu svemirsku letelicu za višekratnu upotrebu, koja izgledom podseća na američki model X-37B.
Kako prenosi portal „The War Zone”, slika kineske svemirske letelice visoke rezolucije objavljena je u javnom izveštaju DIA-e o globalnim izazovima u svemiru.
Prema navodima ovog izvora, snimak je načinio satelit kompanije „Maxar Technologies” (sada „Vantor”). Na njemu se vidi minijaturni šatl sa malim krilima, dva vertikalna stabilizatora i vratima tovarnog prostora koja se otvaraju nagore.
Navodi se da je dizajn kineske svemirske letelice „izuzetno sličan” američkom modelu X-37B, kojim upravlja Svemirska komanda SAD (US Space Force). Poput modela X-37B, kineska letelica poseduje stajni trap sa tri točka i može da nosi dodatni tovarni modul u zadnjem delu. Jedna od glavnih razlika je veća dubina (tetiva) krila kod kineskog modela.
Iz kompanije „Vantor” su pojasnili da je snimak načinio satelit „WorldView-3” 28. maja 2024. godine, sa udaljenosti od nešto manje od 90 kilometara. Na snimku se takođe vidi i drugi satelit, koji je spojen sa zadnjim delom letelice.
Prema izveštaju DIA-e, ovakve svemirske letelice za višekratnu upotrebu mogle bi se koristiti za lansiranje objekata u orbitu, njihovo testiranje i povratak na Zemlju. U dokumentu se navodi da Kina razvija dva glavna modela svemirskih letelica – „Šenlong” (Shenlong) i „Tengjun” (Tengyun) – ali se ne precizira koja je od njih prikazana na fotografiji.
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