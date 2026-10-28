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AMERIČKI OBAJVEŠTAJCI OTKRILI: Kina ima vojni svemirski avion, izgleda ovako (FOTO)

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28. 10. 2026. u 11:54

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AMERIČKA Odbrambena obaveštajna agencija (DIA) potvrdila je da fotografija koja kruži internetom prikazuje kinesku eksperimentalnu svemirsku letelicu za višekratnu upotrebu, koja izgledom podseća na američki model X-37B.

АМЕРИЧКИ ОБАЈВЕШТАЈЦИ ОТКРИЛИ: Кина има војни свемирски авион, изгледа овако (ФОТО)

Foto: MoD Rusije/Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible/PLA

Kako prenosi portal „The War Zone”, slika kineske svemirske letelice visoke rezolucije objavljena je u javnom izveštaju DIA-e o globalnim izazovima u svemiru.

Prema navodima ovog izvora, snimak je načinio satelit kompanije „Maxar Technologies” (sada „Vantor”). Na njemu se vidi minijaturni šatl sa malim krilima, dva vertikalna stabilizatora i vratima tovarnog prostora koja se otvaraju nagore.

Navodi se da je dizajn kineske svemirske letelice „izuzetno sličan” američkom modelu X-37B, kojim upravlja Svemirska komanda SAD (US Space Force). Poput modela X-37B, kineska letelica poseduje stajni trap sa tri točka i može da nosi dodatni tovarni modul u zadnjem delu. Jedna od glavnih razlika je veća dubina (tetiva) krila kod kineskog modela.

Iz kompanije „Vantor” su pojasnili da je snimak načinio satelit „WorldView-3” 28. maja 2024. godine, sa udaljenosti od nešto manje od 90 kilometara. Na snimku se takođe vidi i drugi satelit, koji je spojen sa zadnjim delom letelice.

Prema izveštaju DIA-e, ovakve svemirske letelice za višekratnu upotrebu mogle bi se koristiti za lansiranje objekata u orbitu, njihovo testiranje i povratak na Zemlju. U dokumentu se navodi da Kina razvija dva glavna modela svemirskih letelica – „Šenlong” (Shenlong) i „Tengjun” (Tengyun) – ali se ne precizira koja je od njih prikazana na fotografiji.

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