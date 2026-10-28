POLjSKI samohodni artiljerijski sistemi „Krab” (Krab) praktično su prestali da budu čest prizor u zoni odgovornosti Istočnog vojnog okruga.

MOD Rusije

Kako je u ekskluzivnom komentaru za portal aif.ru objasnio vojni stručnjak i penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin, Oružane snage Rusije uništile su većinu ovih vozila, a sami Poljaci, shvativši da njihova oprema nije najbolje rešenje, počeli su da prelaze na južnokorejske pandane.

Ranije je Ministarstvo odbrane saopštilo da su ruske snage iz grupacije „Zapad” uništile poljsku samohodnu haubicu „Krab” kalibra 155 mm u Harkovskoj oblasti. Napad su izveli operateri FPV dronova iz sastava 275. samohodnog artiljerijskog puka 4. gardijske tenkovske divizije 1. gardijske tenkovske armije.

„U početku su Oružane snage Ukrajine imale veliki broj samohodnih haubica ’Krab’, ali su one uništavane u velikom broju, a sada ih naši operateri dronova dokrajčuju čim ih otkriju. Danas je verovatno prava retkost naići na takav sistem”, rekao je Dandikin.

Prema rečima ovog stručnjaka, Poljska aktivno sprovodi proces ponovnog naoružavanja. Varšava je zaključila da samohodna haubica „Krab” „nije najbolja opcija”, pa se odlučila za nabavku južnokorejskih samohodnih artiljerijskih oruđa.

„Poljaci se, naravno, trenutno preoružavaju drugim samohodnim sistemima. Shvatili su da ’Krab’ nije najbolje rešenje, pa su ozbiljno pristupili nabavci južnokorejskih samohodnih haubica. Što se tiče preostalih primeraka ’Kraba’, oni se verovatno šalju u Kijev. Ipak, između Varšave i Kijeva trenutno postoje određena neslaganja”, naveo je Dandikin.

Stručnjak je napomenuo da ruske snage trenutno aktivno napadaju vojnu opremu koja se iz zemalja NATO-a transportuje u Ukrajinu, uključujući i područja u blizini poljske granice.

„Udari u blizini granice izvode se konstantno. To je strateški opravdana odluka, jer se time smanjuje količina opreme koja stiže u zonu borbenih dejstava. Što je takvih udara više, to će se manje ’Krabova’ i slične tehnike pojavljivati na frontu”, zaključio je Dandikin.

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