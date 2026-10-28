KIM DŽONG UN IZDAO NAREĐENJE VOJSCI: Podići borbenu gotovost na viši nivo
SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un pozvao je komandire četa da intenziviraju obuku i unaprede borbenu gotovost, označivši to kao njihov "primarni revolucionarni zadatak", preneli su danas državni mediji.
- Primarni revolucionarni zadatak komandira četa je da zaokruže borbene pripreme svojih jedinica kako bi one bile potpuno spremne za vođenje rata, a način da se to postigne jeste radikalno unapređenje naporne i intenzivne obuke - prenela je severnokorejska državna novinska agencija KCNA, dodajući da je on to izjavio u utorak, tokom fotografisanja sa učesnicima Trećeg sastanka komandira četa Korejske narodne armije.
Kako se navodi, Kim Džong Un je istakao kako svoju lojalnost i liderske sposobnosti treba da dokažu uspesima u pretvaranju svojih jedinica u "snage u kojima jedan vojnik vredi koliko stotinu drugih, a koje odlikuju čvrsta revolucionarna vera, patriotski duh, neuporediva herojska odvažnost i borbena efikasnost".
Dodao je da budućnost izgradnje snažne armije izgleda "izuzetno obećavajuće zahvaljujući njima".
Kim je predsedavao sastankom održanim 22. i 23. oktobra u Pjongjangu, gde je poručio komandirima "da izgrade najsnažniju armiju i ubrzaju vojnu revoluciju korejskog tipa kroz obuku najsnažnijih četa".
Takođe im je naložio da "dosledno čuvaju i razvijaju suštinu armije kao armije Partije, armije ideologije i ključnih vrednosti".
(RT Balkan)
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