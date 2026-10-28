Svet

AMERIČKI VOJNICI OSTAJU TRAJNO? Poljska sazvala Savet za nacionalnu bezbednost

D.D.

28. 10. 2026. u 11:41

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PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za 3. novembar, na kojoj će se, između ostalog, razmatrati mogućnost uspostavljanja stalne američke vojne baze u Poljskoj, saopštio je danas šef Biroa za nacionalnu bezbednost Bartoš Grodecki.

АМЕРИЧКИ ВОЈНИЦИ ОСТАЈУ ТРАЈНО? Пољска сазвала Савет за националну безбедност

CNP/ADM / Capital pictures / Profimedia

Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata, a na njemu će biti razmotrena i aktuelna pitanja nacionalne bezbednosti, naveo je Grodecki na društvenoj mreži Iks.

Navrocki je u septembru rekao da je Poljska blizu sprovođenja odluke o stalnom raspoređivanju američkih trupa, dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio značajan napredak u razgovorima o uspostavljanju baze, preneo je PAP.

 Konačna odluka je na američkoj strani, a očekuje se nakon završetka revizije vojnog prisustva SAD u Evropi, koja bi trebalo da bude okončana do kraja godine.

U međuvremenu, američke vlasti su odlučile da u Poljskoj uspostave servisni centar za rakete PAC-3, namenjene sistemima protivvazdušne odbrane. Poljska dugoročno teži i otvaranju pogona za proizvodnju tih raketa.

(Tanjug)

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