AMERIČKI VOJNICI OSTAJU TRAJNO? Poljska sazvala Savet za nacionalnu bezbednost
PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki sazvao je sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za 3. novembar, na kojoj će se, između ostalog, razmatrati mogućnost uspostavljanja stalne američke vojne baze u Poljskoj, saopštio je danas šef Biroa za nacionalnu bezbednost Bartoš Grodecki.
Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata, a na njemu će biti razmotrena i aktuelna pitanja nacionalne bezbednosti, naveo je Grodecki na društvenoj mreži Iks.
Navrocki je u septembru rekao da je Poljska blizu sprovođenja odluke o stalnom raspoređivanju američkih trupa, dok je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio značajan napredak u razgovorima o uspostavljanju baze, preneo je PAP.
Konačna odluka je na američkoj strani, a očekuje se nakon završetka revizije vojnog prisustva SAD u Evropi, koja bi trebalo da bude okončana do kraja godine.
U međuvremenu, američke vlasti su odlučile da u Poljskoj uspostave servisni centar za rakete PAC-3, namenjene sistemima protivvazdušne odbrane. Poljska dugoročno teži i otvaranju pogona za proizvodnju tih raketa.
(Tanjug)
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