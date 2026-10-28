Evo kako izgleda tabela Superlige posle pobede crno-belih u Nišu (VIDEO)
Težak posao je pred klubom iz Humske u nameri da se domogne gornjeg doma.
Prodisali su fudbaleri Partizana pod komandom Aleksandra Stanojevića (53), uspeli su da savladaju Radnički sa 3:2 (2:0) u odloženom meču 4. kola Superlige, ali nisu napravili značajan pomak na tabeli.
Naime, crno-belima je ovo tek četvrti trijumf u domaćem prvenstvu, nakon čak 13 odigranih utakmica, pa se i dalje nalaze na desetom mestu sa tek 14 bodova, dva manje od Novog Pazara, odnosno tri od Radnika. S druge strane, Nišlije su ostale pretposlednje sa osam bodova, pa nema sumnje da ih čeka grčevita borba za opstanak.
Povratnik na klupu "parnog valjka" trgnuo je ekipu, videla se na "Čairu" mnogo bolja energija, borbenost i agresivnost, pogotovo u prvom poluvremenu. Beograđani su slavili golovima Žea, Milića i Čumića, dok su u domaćem timu pogađali Jovanović i Ivanović.
Pred klubom iz Humske sada su, uslovno rečeno, dva lakša duela, sa Zemunom i Mačvom kod kuće, gde bi sve osim dve pobede bilo ravno katastrofi.
Takođe, danas je odigran i zaostali meč iz 2. kola, a Železničar je na stadionu "Čika Dača" bio bolji od Radničkog sa 2:1 (2:0). Tako su Pančevci zadržali treću poziciju za 26 bodova, dok su Kragujevčani peti sa 20.
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