Mahmudu Bađo prvi put strelac za Zvezdu ove sezone (VIDEO)
VEZISTA crveno-belih postigao gol protiv Jedinstva.
Mahmudu Bađo se upisao u strelce u Kupu Srbije. On je pogodio u 36. minutu. Dobro se kretao i centaršut Muhameda Abu Fanija glavom poslao u gol rivala.
Fudbaleru iz Gambije je tako postigao prvi pogodak ove sezone. Inače, njegov gol bio je za vođstvo Zvezde od 2:0.
Prvi gol bio je delo Mirka Ivanića kome je samo 13 minuta bilo potrebno da se upiše u strelce.
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