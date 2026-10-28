Saslušan radnik koji je regulisao saobraćaj u trenutku sudara vozova u Španiji

CIVILNA garda saslušala je danas radnika kontrolnog centra španske železničke kompanije Adif koji je regulisao saobraćaj na pruzi za brze vozove između Madrida i Sevilje u trenutku železničke nesreće kod Urde u kojoj je poginulo najmanje 68 ljudi, javljaju španski mediji.

AP Photo/Manu Fernandez

Saslušanje je obavljeno u okviru istrage koju vodi Komisija za istragu železničkih nesreća (CIAF), a pripadnici Civilne garde pomažu stručnjacima komisije u utvrđivanju uzroka nesreće, prenosi RTVE.

Glavni tužilac Kastilje-La Manče Emilio Manuel Fernandes Garsija i dežurna tužiteljka iz Orgasa izašli su na mesto nesreće, gde učestvuju u radu sudske komisije koja koordinira postupak.

Dežurna tužiteljka zatražila je sprovođenje više istražnih radnji, koje je odobrila sudija zadužena za slučaj, kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Ministar saobraćaja i održive mobilnosti Oskar Puente ocenio je kao "neobjašnjivu" odluku kontrolnog centra Adifa na stanici Atoča da odobri nastavak vožnje vozu AVE, iako je sistem prikazivao crveno upozorenje da se voz Iryo ispred njega nalazi na koloseku.

Puente je novinarima u kontrolnom centru Atoča rekao da je radnik koji je odobrio nastavak vožnje identifikovan i da će biti obuhvaćen istragom.

-Nismo razgovarali sa njim, imajući u vidu ozbiljnost događaja i odgovornosti koje iz njega mogu proisteći, rekao je on.

Opoziciona stranka Voks podnela je krivičnu prijavu protiv odgovornih u Adifu zbog nehata sa smrtnim ishodom i drugih krivičnih dela iz nehata, posebno navodeći radnika u kontrolnom centru i njegove nadređene koji su odobrili nastavak saobraćaja nakon kvara sistema LZB, koji služi za automatsku kontrolu i zaštitu železničkog saobraćaja.

Voks je zatražio i mere za očuvanje dokaza kako bi se sprečilo njihovo uništavanje, oštećenje ili zamena i omogućilo njihovo korišćenje u istrazi.

Organizacija Manos Limpias podnela je zasebnu prijavu sudu u Orgazu protiv Adifa, kao i kompanija Iryo i Renfe, ali i protiv odgovornih rukovodilaca i osoba zaduženih za nadzor, održavanje i upravljanje vozovima i železničkom infrastrukturom, čija odgovornost bude utvrđena tokom istrage.

U prijavi se navodi da bi u slučaju moglo da bude reči o krivičnim delima protiv bezbednosti saobraćaja, kao i o teškom nehatu sa posledicama po zdravlje i život ljudi.

Organizacija je zatražila od CIAF-a da sudu dostavi kompletnu kopiju preliminarnog ili konačnog izveštaja o uzrocima nesreće, kao i da Adif, Renfe i Iryo dostave dokumentaciju o održavanju, tehničkim pregledima i incidentima u vezi sa vozom koji je učestvovao u nesreći za poslednjih pet godina.

Zatraženo je i da sudski veštak i policija saslušaju industrijskog inženjera Huana Franka o ranije utvrđenim problemima u sistemu održavanja, kao i da sud angažuje nezavisnog stručnjaka za tehničku analizu oštećenih vozova i železničke infrastrukture.

Prema poslednjim informacijama, najmanje 68 ljudi poginulo je, a desetine je povređeno u sudaru dva brza voza u centralnoj Španiji, kod grada Urda u pokrajini Toledo.

Od siline udara nekoliko vagona se prevrnulo niz nasip u Urdi, gde su u toku spasilačke operacije u jednoj od najgorih nesreća ikada zabeleženih na španskoj železničkoj mreži.

Prema preliminarnim informacijama, do nesreće je došlo zbog ljudske greške.

(Tanjug)

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