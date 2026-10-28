"GOOGLE" I "APPLE" RAZORENI: Južna Koreja kaznila tehnološke gigante za 40 miliona evra

JUŽNA Koreja je kaznila američke tehnološke gigante "Google" i "Apple" sa ukupno 47,6 miliona dolara, što je približno 40,9 miliona evra, zbog zloupotrebe tržišnog položaja u sektoru prodavnica aplikacija.

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Kako prenosi novinska agencija, regulatorno telo tvrdi da su te kompanije primoravale lokalne programere da koriste njihove sisteme plaćanja i neopravdano odugovlačile proces provere aplikacija.

Komisija za medije i komunikacije Južne Koreje, već godinama istražuje poslovanje kompanija Google i Apple zbog sumnje da su prekršile zakon iz 2021. godine.

Ovaj zakon zabranjuje vlasnicima prodavnica aplikacija da programerima nameću određene načine plaćanja.

Foto: Tanjug/AP/Jeff Chiu (STF)

Google mora da plati 42,9 milijardi vona (približno 32 miliona dolara), a Apple 20,8 milijardi vona (približno 15,5 miliona dolara).

Regulator im je takođe naložio da južnokorejskim programerima omoguće korišćenje linkova za spoljna plaćanja unutar njihovih aplikacija, kao i da unaprede procese pregleda aplikacija.

Ni Google ni Apple nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Prema nalazima regulatora, obe kompanije su na nepošten način usmeravale programere ka sopstvenim sistemima plaćanja unutar aplikacija, istovremeno zabranjujući plaćanja putem spoljnih veb-sajtova.

Iako su Google i Apple formalno dozvolili upotrebu drugih sistema plaćanja unutar aplikacija, za to su od programera naplaćivali proviziju od 26 odsto.

Pored toga, nisu im omogućili pristup svim funkcijama koje su bile dostupne putem njihovih sopstvenih sistema plaćanja.

Južnokorejsko regulatorno telo zaključilo je da su ove kompanije praktično primoravale programere da koriste isključivo sisteme plaćanja kompanija Google i Apple.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Istraga je takođe pokazala da su obe kompanije u pojedinim slučajevima odlagale proveru aplikacija, a da pritom programerima nisu jasno objasnile razlog kašnjenja niti kada će provere biti nastavljene.

Regulator je takođe optužio kompaniju Apple da je, u periodu od 2015. do januara 2023. godine, južnokorejskim programerima naplaćivala više provizije nego programerima u drugim zemljama.

Južna Koreja već godinama pomno prati poslovanje stranih tehnoloških kompanija na svom tržištu.

Godine 2021. postala je prva zemlja na svetu koja je uvela zakon kojim se vlasnicima prodavnica aplikacija, kao što su Google i Apple, zabranjuje da nameću sopstvene sisteme plaćanja.

(Index.HR)

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