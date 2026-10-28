Politika

UPAD U OPŠTINU ZEMUN: Muškarac snimao zaposlenu koja boluje od kancera, pa joj uputio udarac u glavu (VIDEO)

Новости онлине

28. 10. 2026. u 19:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRISTALICE Studentske liste ušli su danas u prostorije opštine Zemun, nakon čega je jedan muškarac uputio udarac u glavu jednoj zaposlenoj, koja boluje od kancera.

УПАД У ОПШТИНУ ЗЕМУН: Мушкарац снимао запослену која болује од канцера, па јој упутио ударац у главу (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Naime, kako se vidi na snimku, oni su ušli u zgradu opštine, nakon čega su snimali jednu radnicu, koja je onkološki pacijent.

Ona je odgurnula telefon, nakon što joj se muškarac uneo u lice i snimao je.

Onda joj je uputio udarac u glavu. Pogledajte snimak ispod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOMAK MI JE BIO PUN KRVI: Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe