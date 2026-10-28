UPAD U OPŠTINU ZEMUN: Muškarac snimao zaposlenu koja boluje od kancera, pa joj uputio udarac u glavu (VIDEO)
PRISTALICE Studentske liste ušli su danas u prostorije opštine Zemun, nakon čega je jedan muškarac uputio udarac u glavu jednoj zaposlenoj, koja boluje od kancera.
Naime, kako se vidi na snimku, oni su ušli u zgradu opštine, nakon čega su snimali jednu radnicu, koja je onkološki pacijent.
Ona je odgurnula telefon, nakon što joj se muškarac uneo u lice i snimao je.
Onda joj je uputio udarac u glavu. Pogledajte snimak ispod.
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