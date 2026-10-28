Fudbal

Golovi se traže od njega: Marko Arnautović pogodio za Zvezdu protiv Jedinstva (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 10. 2026. u 20:24

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POGODIO je i Marko Arnautović na utakmici Jedinstvo - Crvena zvezda.

Голови се траже од њега: Марко Арнаутовић погодио за Звезду против Јединства (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Iskusni napadač nije realizovao veliku priliku u prvom poluvremu, ali uspeo je da postgine gol na startu drugog dela.

Igrao se 48. minut kad je Arnautović odlično skočio i glavom poslao loptu u mrežu posle sjajnog centaršuta Ivanića.

Jedinstvo je uspelo da postigne pogodak. To je uradio Nikola Paunović. Ovaj 17-godišnjak će sigurno dugo pamtiti ovaj dan.

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