VIŠE OD 50 MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI U ŠPANIJI: Jezivi snimci sa mesta tragedije (VIDEO)
VIŠE od 50 ljudi poginulo je u sudaru dva voza koji se dogodio jutros u gradu Urda u pokrajini Toledo, na pruzi Madrid-Sevilja, saopštila je Služba civilne zaštite Kastilje-La Manče.
Premijer Pedro Sančez izrazio je užasnutost zbog železničke nesreće u Toledu, a takođe je potvrdio da je u stalnom kontaktu sa ministrom saobraćaja Oskarom Puenteom i predsednikom Kastilje-La Manče Emilijanom Garsija-Pageom.
- Hitne službe rade na terenu kako bi pomogle pogođenima i osigurale njihovu bezbednost, u koordinaciji sa svim uključenim administracijama - rekao je on.
Dva brza voza, jedan iz Renfea i drugi iz Irija, sudarila su se jutros nešto pre devet časova u blizini stanice Urda u Toledu, prema izvorima iz službe za hitne slučajeve 112, koji su naveli da su dva vagona pala niz nasip, prenosi Efe.
Brzi voz kompanije AVE sudario se sa vozom kompanije Irio koji je bio zaustavljen na pruzi.
Prvi pokazatelji ukazuju na to da je voz kompanije AVE možda udario otpozadi u voz kompanije Irio, što je dovelo do iskliznuća dva vagona voza Irio iz šina.
Nesreću voza u Urdi, u Toledu, uzrokovala je ljudska greška, potvrdili su transportni izvori.
Veruje se da radnik javnog preduzeća, koji je popravljao kvar na glavnom signalnom sistemu, nije upozorio brzi voz AVE na približavanje voza Irio.
Ranije danas, "Aragonske vesti" su objavile da je najmanje 39 ljudi poginulo, a isti broj poginulih su u izjavi za Skaj njuz navele lokalne vlasti.
Portparolka Hunte Kastilja-La Manča Ester Padilja ranije jutros je u izjavama na regionalnoj televiziji rekla da je najmanje deset ljudi poginulo u sudaru dva voza jutros na stanici Urda u Toledu.
Renfe je izvestio da je železnički saobraćaj između Madrida, Sijudad Reala i Andaluzije obustavljen.
Vlada je otkazala svoj dnevni red za danas i opisala nesreću kao "ozbiljnu".
Konkretno, nesreća se dogodila između More, Orgaza i Urde, na kilometru 118, između voza kompanije Renfe i drugog voza kompanije Irio, koji su pokrivali rutu između Madrida i Sevilje.
Sudar dva voza od pozadi dogodio se u 8.54 jutros, javio je 112.
Regionalna vlada Kastilje-La Manče aktivirala je Teritorijalni plan za vanredne situacije Kastilje-La Manče (Platecam) u 9.15 časova.
Portparol Železničkog sindikata, Rafael Eskudero, izjavio je da je železnička nesreća koja se dogodila rano jutros "veoma čudna“.
U razgovoru za Antenu 3, on je istakao da u tom području nema komercijalnog stajališta, da se saobraćaj prati u realnom vremenu, a da voz takođe ima informacije u realnom vremenu o stanju pruge i, ukoliko postoji prepreka, poput drugog voza, zaustavio bi se.
Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru.
Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u železničkom saobraćaju.
(Tanjug)
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