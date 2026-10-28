VIŠE OD 50 MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI U ŠPANIJI: Jezivi snimci sa mesta tragedije (VIDEO)

VIŠE od 50 ljudi poginulo je u sudaru dva voza koji se dogodio jutros u gradu Urda u pokrajini Toledo, na pruzi Madrid-Sevilja, saopštila je Služba civilne zaštite Kastilje-La Manče.

Foto: Juanma Jiménez/Europa Press via AP

Premijer Pedro Sančez izrazio je užasnutost zbog železničke nesreće u Toledu, a takođe je potvrdio da je u stalnom kontaktu sa ministrom saobraćaja Oskarom Puenteom i predsednikom Kastilje-La Manče Emilijanom Garsija-Pageom.

- Hitne službe rade na terenu kako bi pomogle pogođenima i osigurale njihovu bezbednost, u koordinaciji sa svim uključenim administracijama - rekao je on.

High-speed train crash in Spain: At least 39 people dead, 150 injured! Two high-speed trains traveling between Madrid and Andalusia have collided in Spain. According to initial reports, dozens of people have lost their lives. Sky News reports 39 deaths, while France 24 reports 46; more than 100 people have been injured. Desde Turquía, enviamos nuestros mejores deseos para una pronta recuperación a nuestra nación hermana, España. @sanchezcastejon — AnKaRaLı (@AnKaRaLl7806) October 28, 2026

Dva brza voza, jedan iz Renfea i drugi iz Irija, sudarila su se jutros nešto pre devet časova u blizini stanice Urda u Toledu, prema izvorima iz službe za hitne slučajeve 112, koji su naveli da su dva vagona pala niz nasip, prenosi Efe.

Brzi voz kompanije AVE sudario se sa vozom kompanije Irio koji je bio zaustavljen na pruzi.

First images released of the train crash in Toledo, Spain. https://t.co/9zw4yPJjnS — Pacific Wire (@JMChyno) October 28, 2026

Prvi pokazatelji ukazuju na to da je voz kompanije AVE možda udario otpozadi u voz kompanije Irio, što je dovelo do iskliznuća dva vagona voza Irio iz šina.

Nesreću voza u Urdi, u Toledu, uzrokovala je ljudska greška, potvrdili su transportni izvori.

🇪🇸 At least 39 people were killed when a Renfe AVE high-speed train rear-ended an Iryo train near Urda, Toledo, regional emergency services said; Civil Protection reportedly counts at least 46. The collision occurred at 8:54 a.m. on the Madrid-Seville line, between Mora/Orgaz and Urda. Renfe said its AVE 2080 hit Iryo 6076 on the approach to Urda station, and two carriages of the Iryo train derailed and fell down an embankment. Castilla-La Mancha's emergency service confirmed at least 39 dead and dozens injured; the government's first count was 10, and a live report cited Civil Protection as saying at least 46, with no official consolidated toll yet. Prime Minister Pedro Sánchez canceled his schedule, and Transport Minister Óscar Puente went to the Atocha control center. The Madrid-Andalusia high-speed line is shut. The cause is under investigation. Government sources cited by El País say the main hypothesis is human error tied to the halt of eight trains in the area and an order for the AVE to proceed; another report cites a fault in the LZB train-control system. Adif has not confirmed either. This is the second major high-speed crash in Spain this year after Adamuz in January, which killed 46. Sources: El País, EFE, Castilla-La Mancha emergency services, Renfe, Adif — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 28, 2026

Veruje se da radnik javnog preduzeća, koji je popravljao kvar na glavnom signalnom sistemu, nije upozorio brzi voz AVE na približavanje voza Irio.

Ranije danas, "Aragonske vesti" su objavile da je najmanje 39 ljudi poginulo, a isti broj poginulih su u izjavi za Skaj njuz navele lokalne vlasti.

Foto: Juanma Jimenez/Europa Press via AP

Portparolka Hunte Kastilja-La Manča Ester Padilja ranije jutros je u izjavama na regionalnoj televiziji rekla da je najmanje deset ljudi poginulo u sudaru dva voza jutros na stanici Urda u Toledu.

Renfe je izvestio da je železnički saobraćaj između Madrida, Sijudad Reala i Andaluzije obustavljen.

WATCH: Horrifying footage shows train car apparently torn in half after collision between Los Yébenes and Urda in Toledo, Spain; at least 179 injured https://t.co/gY1zpqWSWh — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 28, 2026

Vlada je otkazala svoj dnevni red za danas i opisala nesreću kao "ozbiljnu".

Konkretno, nesreća se dogodila između More, Orgaza i Urde, na kilometru 118, između voza kompanije Renfe i drugog voza kompanije Irio, koji su pokrivali rutu između Madrida i Sevilje.

Sudar dva voza od pozadi dogodio se u 8.54 jutros, javio je 112.

Regionalna vlada Kastilje-La Manče aktivirala je Teritorijalni plan za vanredne situacije Kastilje-La Manče (Platecam) u 9.15 časova.

Portparol Železničkog sindikata, Rafael Eskudero, izjavio je da je železnička nesreća koja se dogodila rano jutros "veoma čudna“.

BREAKING: Death toll rises to 46 after trains collide near Toledo, Spain - Okdiario https://t.co/y7GrLA5lZl — BNO News Live (@BNODesk) October 28, 2026

U razgovoru za Antenu 3, on je istakao da u tom području nema komercijalnog stajališta, da se saobraćaj prati u realnom vremenu, a da voz takođe ima informacije u realnom vremenu o stanju pruge i, ukoliko postoji prepreka, poput drugog voza, zaustavio bi se.

Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru.

Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u železničkom saobraćaju.

(Tanjug)

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