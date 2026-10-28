MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimak koji prikazuje borbe za sela Alisovka i Barilovka, koja se nalaze u zoni specijalne vojne operacije.

MOD Rusije

Danas je saopšteno da su ova mesta oslobođena.

Barilovka se nalazi u Sumskoj oblasti. Oslobodile su je jedinice 41. motorizovanog streljačkog puka 44. armijskog korpusa grupe snaga „Sever”. Alisovka se nalazi u Harkovskoj oblasti, a oslobodile su je jurišne grupe 1431. motorizovanog streljačkog puka 11. armijskog korpusa iste grupe snaga.

Posade jurišnih aviona su tokom naleta vršile korekciju artiljerijske vatre. Operateri borbenih dronova su iz vazduha otkrivali neprijateljske pravce kretanja i preventivno gađali transportna vozila za snabdevanje, sprečavajući neprijatelja da pojača svoje položaje.

Nakon što su zauzeli uporišta u naseljenim mestima, jurišnici su pristupili pretresu podruma, objekata i okolnog prostora.

Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da snage ove grupe svakodnevno napreduju. One potiskuju neprijatelja dalje od državne granice, što je neophodno kako bi se osigurala bezbednost civila u pograničnim područjima.

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