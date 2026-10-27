TENISKA REVOLUCIJA! Nezapamćen haos u svetu "belog sporta"
Svetski tenis potresa nezapamćen skandal kakav se ne pamti u modernoj istoriji ovog sporta!
Više od 150 profesionalnih igrača iz konkurencije dublova zvanično je proglasilo rat Asocijaciji teniskih profesionalaca (ATP), lansirajući otvorenu pobunu koja preti da potpuno parališe i promeni izgled "belog sporta".
Udarac koji je uzdrmao same temelje krovne organizacije muškog tenisa stigao je u vidu otvorenog pisma upućenog Upravnom odboru ATP-a.
Čak 150 aktivnih igrača, podržanih od strane brojnih teniskih legendi i čak 20 nacionalnih teniskih federacija, diglo je glas protiv, kako navode, sramnih i pogubnih reformi koje prete da unište tradicionalni format parova.
Povod za ovu istorijsku pobunu jesu radikalni planovi rukovodstva ATP-a, skovani na tajnim sastancima tokom ovogodišnjeg Vimbldona. Čelnici asocijacije nameravaju da od 2028. godine sprovedu brutalne rezove:
Turniri iz serije 1000 u dubl konkurenciji biće svedeni na svega 16 parova! Na turnirima iz serije 500 i 250 igraće samo po osam timova! Planira se radikalno kresanje nagradnog fonda za dublove sa dosadašnjih 20 na mizernih 10 odsto. To u praksi znači da se od dubl igrača direktno otima oko 20 miliona dolara i preusmerava na singl konkurenciju!
Jedan od predvodnika ove teniske revolucije, šampion Vimbldona Sem Verbek, ogorčen je potezima organizacije i upozorava da su stotine profesionalaca i mladih igrača dovedeni na rub egzistencije.
– Trenutna garnitura ljudi na vrhu ATP-a smatra da dubl karijera uopšte nije "prava" teniska karijera, što direktno uništava tradiciju ovog sporta – poručio je ogorčeni Verbek.
Sa druge strane, predsednik ATP-a Andrea Gaudenci pokušava da opravda ove sramne rezove tvrdnjom da se traži "održiv finansijski model", otvoreno nazivajući dubl u trenutnom formatu čistim i neisplativim troškom za turnire i organizatore.
Ratne sekire u svetu tenisa su otkopane, a igrači su rešeni da idu do samog kraja. Da li svedočimo potpunom slomu i raspadu teniskog poretka kakvog poznajemo? Ostanite uz nas, situacija se menja iz minuta u minut!
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