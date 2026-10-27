Svet

„KO DRUGOME JAMU KOPA…“ Putin zapušio usta Evropi koja se odrekla ruskog gasa! (VIDEO)

P. Đurđević

27. 10. 2026. u 13:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ULOGA prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike u međunarodnoj trgovini samo će jačati, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi.

„КО ДРУГОМЕ ЈАМУ КОПА…“ Путин запушио уста Европи која се одрекла руског гаса! (ВИДЕО)

Foto: Depositphotos/ffikretow, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike u međunarodnoj trgovini samo će jačati, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi.

- Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike, industrije, ali i poljoprivrednog sektora i sistema međunarodne trgovine samo će jačati - izjavio je Putin.

On je naglasio da je Rusija jedan od ključnih igrača na svetskom tržištu gasa i da zauzima prvo mesto po rezervama prirodnog gasa.

Istovremeno, Rusija odgovorno ispunjava sve obaveze u pogledu isporuka inostranstvu, dok Evropa, odricanjem od ruskih energenata, sama zadaje udarac sopstvenoj industriji.

- Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada - prokomentarisao je Putin stav Evrope.

On je ukazao na neophodnost optimizacije puteva snabdevanja gasom u svetu i predložio zemljama izvoznicama da razmotre moguće transportne rute.

- Stvorili smo jedinstven proizvodni kompleks koji nam omogućava da diverzifikujemo isporuke gasa, razvijamo njegovu preradu i gasnu hemijsku industriju. Tu snažnu resursnu, naučnu i industrijsku bazu koristimo za rast nacionalne ekonomije, a istovremeno smo odgovoran snabdevač gasom inostranstva, pouzdan i predvidiv partner - izjavio je Putin.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)