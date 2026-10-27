„KO DRUGOME JAMU KOPA…“ Putin zapušio usta Evropi koja se odrekla ruskog gasa! (VIDEO)

ULOGA prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike u međunarodnoj trgovini samo će jačati, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi.

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Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike u međunarodnoj trgovini samo će jačati, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi.

- Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike, industrije, ali i poljoprivrednog sektora i sistema međunarodne trgovine samo će jačati - izjavio je Putin.

On je naglasio da je Rusija jedan od ključnih igrača na svetskom tržištu gasa i da zauzima prvo mesto po rezervama prirodnog gasa.

Istovremeno, Rusija odgovorno ispunjava sve obaveze u pogledu isporuka inostranstvu, dok Evropa, odricanjem od ruskih energenata, sama zadaje udarac sopstvenoj industriji.

- Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada - prokomentarisao je Putin stav Evrope.

On je ukazao na neophodnost optimizacije puteva snabdevanja gasom u svetu i predložio zemljama izvoznicama da razmotre moguće transportne rute.

- Stvorili smo jedinstven proizvodni kompleks koji nam omogućava da diverzifikujemo isporuke gasa, razvijamo njegovu preradu i gasnu hemijsku industriju. Tu snažnu resursnu, naučnu i industrijsku bazu koristimo za rast nacionalne ekonomije, a istovremeno smo odgovoran snabdevač gasom inostranstva, pouzdan i predvidiv partner - izjavio je Putin.

(Sputnjik)

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