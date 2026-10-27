VUČIĆ: Ne bude li država reagovala na teror, moraćemo da donesemo svoje odluke

LIDER opozicije Aleksandar Vučić zamolio je danas državne organe da rade svoj posao i reaguju u slučajevima terora nad ljudima i naveo da će, ako država ne bude reagovala, SNS morati, kako je rekao, da donese svoje odluke i da se samoorganizuju.

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- Ne bude li država reagovala, mi ćemo u danima koji dolaze morati da donesemo svoje odluke. Pri tome, nikada takvu odluku nemojte da čačkate. Donesu li odluku i nastave li teror nad ljudima koji drugačije misle, batinanje, prebijanje, razbijanje i sve ostalo, a državni organi ne preduzimaju ništa, bićemo primorani da se samoorganizujemo. I neka znaju da nose svu odgovornost za to - istakao je Vučić komentarišući sinoćni upad pristalica Studentske liste u TV Informer.

Zamolio je državne organe da rade svoje posao bez obzira da im se neko sviđa ili ne.

- Vi imate obavezu da radite kao državni organi, svideo vam se neko ili ne. Ono juče je bilo užasno, tek kada su došli pripadnici policijske brigade onda je spasen život Draganu Vučićeviću, jer su ovi divljaci hteli da ga, što je najgore, ne da ga ubiju, nego da ga ponižavaju, maltretiraju. Ono što je najgore kod čoveka je kada želi da nekoga unizi, da nekome nanese stvarnu bol - naveo je Vučić.

(Tanjug)