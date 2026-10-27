BOSFORSKI MOREUZ PROMENIO BOJU: Istanbul pod vodom, stanje haotično (VIDEO)
OBILNE padavine pogodile su danas najveći grad Turske Istanbul, gde su se putevi pretvorili u jezera, a vozila ostala zaglavljena u poplavnoj vodi.
Kiše koje su počele u Istanbulu tokom noći, a intenzivirale se ovog jutra, prenosi CNN Turk, koji navodi da su zbog njih u Istanbulu sada velike saobraćajne gužve u brojnim delovima grada.
Gužve su, kako se navodi, i na evropskoj i na maloazijskoj strani Istanbula. Prema mapi zagušenja saobraćaja Gradske opštine Istanbul, zagušenje širom grada dostiglo je 80 procenata. Zagušenje je izmereno na 89 procenata na anadolskoj strani i 71% na evropskoj strani.
Kao posledica jake kiše, poplavljen je podvožnjak u naselju Kajnardža.
Vozača i dete zarobljene u automobilu u podvožnjaku spasile su ekipe hitne pomoći.
Moreuz dobio dve boje
TRT Haber prenosi da je zbog nevremena i obilnih padavina Bosforski moreuz poprimio dve boje, prekriven blatom:Centar za koordinaciju katastrofa izveštava o jakim severnim vetrovima i padom temperature vazduha od 12 stepeni. Prema jutrošnjim podacima, najviše padavina je izmereno u naselju Darlik u Šileu gde je bilo 83,9 kilograma po kvadratnom metru.
Očekuje se da će se padavine koje pogađaju područje Bosfora intenzivirati širom evropske strane Istanbula u narednim satima, nakon čega će se smiriti.
Timovi raspoređeni
Na terenu je više od 8.000 ljudi raspoređenih u timove koji nastavljaju svoj rad na otklanjanju potencijalnih negativnih posledica oluje i obilnih padavina koje su pogodile ceo grad Istanbul.
Njima pomaže i skoro 2.400 vozila.Šest osoba je stradalo u Istanbulu usled poplava koje su pogodile taj grad 14. oktobra kada je pala velika količina kiše.
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