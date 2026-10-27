Svet

"EVROPA GORI PRED NAŠIM OČIMA!" Haos u Holandiji, uznemirijući prizori na ulicama (VIDEO)

В.Н.

27. 10. 2026. u 09:38

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UZNEMIRUJUĆI snimci iz Holandije, tačnije Haga pojavili su se na društvenim mrežama.

ЕВРОПА ГОРИ ПРЕД НАШИМ ОЧИМА! Хаос у Холандији, узнемиријући призори на улицама (ВИДЕО)

Foto Printskrin Iks @MarioBojic

- Eritrejski migranti prave haos u samom gradu u kojem je smešten MKS, a nekoliko automobila je zapaljeno! - navodi se u opisu jedne od objava na Iksu.

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