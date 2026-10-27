"ACO SRBINE": Vučić došao na slavu SNS (VIDEO)
U SEDIŠTU Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu počelo je obeležavanje stranačke slave, Svete Petke. Prisutan je i lider opozicije Aleksandar Vučić.
Obeležavanju stranačke slave prisustvuju član Predsedništva SNS i nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, predsednik stranke Miloš Vučević, funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Nemanja Starović, Jelena Žarić Kovačević, kao i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.
Pored simpatizera i članova i SNS-a, obeležavanju stranačke slave prisustvuju i brojni gosti.
Okupljeni su Vučića dočekali skandiranjem "Aco, Srbine".
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