ZARADITE PRED PRAZNIKE: Ovo je biznis koji donosi dobru zaradu!

PRETPRAZNIČNI period tradicionalno donosi veću potražnju za poklonima, ukrasima i proizvodima koji se izdvajaju originalnim izgledom. Za one koji žele da iskoriste ovu priliku, izrada mirisnih sveća, dekorativnih figura od voska i prazničnih aranžmana može biti način da pokrenu mali posao iz sopstvenog doma.

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Prednost ovakvog poslovanja jeste to što na početku nije neophodno iznajmiti lokal niti nabaviti skupu industrijsku opremu. Proizvodi se mogu praviti u manjim količinama, a prodaja organizovati putem Instagrama i drugih društvenih mreža. Ipak, uspeh ne dolazi automatski, jer na konačnu zaradu utiču kvalitet izrade, cena, promocija i kontrola troškova.

Kako početi sa malim ulaganjem?

Za pokretanje kućne radionice potrebno je obezbediti osnovni pribor, vosak, fitilje, mirisna ulja, boje, kalupe i ambalažu. Ako već postoji odgovarajući prostor za rad, početno ulaganje može se ograničiti na približno 20.000 do 40.000 dinara, u zavisnosti od izbora materijala i količine proizvoda.

Kilogram sojinog voska na domaćem tržištu može se pronaći po ceni od oko 1.100 dinara, dok se cene kalupa razlikuju u zavisnosti od veličine, oblika i materijala. Pored sirovina, treba uračunati i posude, ukrasne kutije, mašne i druge detalje koji gotov proizvod čine privlačnijim kupcima.

Za početak je pametnije napraviti manju kolekciju nego odmah kupovati velike količine materijala. Nekoliko različitih modela, poput mirisnih sveća u teglicama, cvetnih dekoracija i prazničnih figura, dovoljno je da se ispita interesovanje tržišta i utvrdi šta kupci najviše traže.

Koji proizvodi privlače najviše pažnje?

Posebno su zanimljivi gotovi poklon-paketi koji objedinjuju nekoliko proizvoda i dolaze u dekorativnoj ambalaži. Takvi kompleti mogu sadržati sveću, ukrasne detalje, sušeno cveće i personalizovanu poruku, pa kupac dobija poklon spreman za darivanje bez dodatnog pakovanja.

Dekorativni buketi od voska i sveće neobičnih oblika mogu se izdvojiti od standardne ponude, ali njihova izrada zahteva više vremena i preciznosti. Svaki dodatni detalj povećava potrošnju materijala i produžava proizvodnju, zbog čega složeniji proizvodi ne moraju automatski donositi veću zaradu.

Kako izračunati moguću zaradu?

Prodajne cene zavise od veličine, vrste voska, mirisa i načina izrade. Pojedine veće dekorativne sveće, teške oko 550 grama, prodaju se za približno 2.000 dinara, dok cena nekih mirisnih modela dostiže 3.000 dinara ili više.

Ako bi preduzetnik prodao 50 sveća po ceni od 1.500 dinara, ukupan prihod iznosio bi 75.000 dinara. Međutim, taj iznos ne predstavlja čistu zaradu, jer je potrebno odbiti troškove voska, mirisa, fitilja, ambalaže, oglašavanja, dostave i drugih obaveza.

Važno je uračunati i vreme potrebno za izradu, kao i moguće greške i neuspele proizvode. Zbog toga je korisno voditi evidenciju o trošku svakog modela i odrediti cenu koja pokriva sve izdatke, a istovremeno ostaje prihvatljiva kupcima.

Društvene mreže kao izlog za proizvode

Za predstavljanje prve kolekcije nije neophodno odmah ulagati u izradu internet prodavnice. Instagram i druge društvene mreže mogu poslužiti kao početni kanal prodaje, posebno ako su fotografije jasne, cene vidljive, a način naručivanja jednostavan.

Kratki snimci procesa izrade mogu pomoći kupcima da upoznaju proizvod i steknu bolji utisak o uloženom radu. Korisno je prikazati i dimenzije sveće, izgled pakovanja i način isporuke, kako bi kupci znali šta mogu da očekuju kada poruče proizvod.

Ipak, veliki broj pregleda ne garantuje da će stići i mnogo porudžbina. Zato je bolje prvo predstaviti ograničenu kolekciju i pratiti reakcije kupaca nego unapred proizvoditi velike količine koje bi mogle ostati neprodate.

Od hobija do dodatnog izvora prihoda

Prve nedelje poslovanja treba iskoristiti za proveru kvaliteta proizvoda, vremena izrade i interesovanja kupaca. Kada se izdvoje modeli koji se najviše traže, ponuda može postepeno da se proširuje, uz pažljivo planiranje nabavke materijala i proizvodnje.

Dodatna mogućnost za rast jeste saradnja sa cvećarama, prodavnicama poklona i organizatorima događaja. Takvi partneri mogu otvoriti pristup novim kupcima, ali je važno unapred dogovoriti količine, rokove isporuke i cene koje omogućavaju održivo poslovanje.

Pre nego što prodaja postane redovna delatnost, potrebno je informisati se i o zakonskim i poreskim obavezama. Prodaja preko interneta ne znači da prodavac automatski izbegava propise koji važe za poslovanje i prodaju robe.

Praznična sezona može biti dobra prilika za testiranje poslovne ideje, naročito za one koji žele da počnu sa ograničenim budžetom. Najbolje šanse imaju oni koji pažljivo računaju troškove, prave prepoznatljive proizvode i prilagođavaju proizvodnju stvarnim porudžbinama, umesto da unapred računaju na zaradu koja još nije ostvarena, piše Kurir.

(Kurir)