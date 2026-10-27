"U GROB DA ME STAVITE, NEĆETE MOĆI DA ME UĆUTKATE" Vučić: Laž zato što nekom zapušite usta ne postaje istina
LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je da niko neće moći da ga ućutka.
- Ne znaju oni koliko je naša struktura čvrsta. Otići će neki od nas i to je u redu. Ali da nastavite teror, da se iživljavate nad ljudima, da maltretirate devojke i žene, kao nervni bolensici. Niko to ne sme da im kaže, a to svi vide. Nema problema ja ću biti mikrofon koji će da govori šta ljudi u Srbiji misle kada ih vide takve. Vi nećete da vladate, borili ste se da skidate glave? Pa nije vam to neki motiv. Hoćete da skidate glave, pa nema problema. Koga će Šoškić da progoni za korupciju? Da mi to objasne... U zatvor da me strpate nećete me ućutkati. U grob da me stavite, iz groba ću da progorovim nećete moći da me ućutkate. Laž zato što nekom zapušite usta ne postaje istina - rekao je Vučić na slavi SNS u sedištu stranke.
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