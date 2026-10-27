Politika

ZAORILO SE „STAVI RUZMARIN ISPOD JASTUKA“ NA SLAVI SNS-A: Pogledajte kako je bilo na proslavi Svete Petke! (VIDEO)

В.Н.

27. 10. 2026. u 12:36

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U SEDIŠTU Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu obeležena je stranačka slava, Sveta Petka.

ЗАОРИЛО СЕ „СТАВИ РУЗМАРИН ИСПОД ЈАСТУКА“ НА СЛАВИ СНС-А: Погледајте како је било на прослави Свете Петке! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

Prisutan je bio i lider opozicije Aleksandar Vučić.

Na proslavi se snažno zaorilo "Stavi ruzmarin ispod jastuka"!

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