DOŠAO NA VRATA PRIJATELJU, PA POTEGAO PIŠTOLJ: Policija uhapsila osumnjičenog za pucnjavu u Banji Koviljači

POLICIJA je uhapsila Aleksandra N. (44) zbog sumnje da sinoć, u Banji Koviljači, hicima iz vatrenog oružja ranio u noge poznanika Aleksandra V. (37).

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Povređeni muškarac je sa dve prostrelne rane brzo prevezen u lozničku bolnicu, a zatim je, posle primarnog zbrinjavanja, transportovan u beogradski Urgentni centar. Iako se lekari nisu zvanično izjašnjavali o stepenu njegovih povreda, nezvanično se saznaje da je reč o višestrukim prostrelim ranama opasnim po život.

U Banji Koviljači se nezvanično može čuti da su povređeni i osumnjičeni bili veliki prijatelji, ali da su se posvađali, iz još nepoznatih razloga, nakon čega čega je, kako se sumnja, Aleksandar N. posegao za pištoljem i ispalio nekoliko hitaca u imenjaka.

- Njih dvojica se, koliko mi je poznato, znaju odranije, mislim da su čak možda i komšije, da su se i družili, i obojica su iz Banje Koviljače. Kako se priča, u pitanju je neki njihov lični sukob. Navodno je napadač otišao u kuću upucanog, a pre pucnjave došlo je do rasprave i fizičkog obračuna. Onda je napadač ispalio više hitaca u pravcu ranjenog i pobegao - ispričao nam je jedan od meštana Banje Koviljače.

Majka pozvala Hitnu pomoć RANjENOG Aleksandra V. ispred kuće u lokvi krvi zatekla je njegova majka. Ona je odmah pozvala Hitnu pomoć, koja je njenog sina trasportovala u bolnicu.

Kako saznajemo, osumnjičeni je stari znanac policije, a pažnju javnosti je privukao nekoliko godina, kada je, u Banji Koviljači, naneo teške povrede višegodišnjem drugu i dugo vremena neformalnom šefu. Neprijateljstvo dvojice "žestokih momaka"nastavilo se i posle izlaska Aleksandra N. iz zatvora.

Nova pucnjava, uz činjenicu da je A. N. imao pištolj koji je iskoristio da puca u prijatelja, otvaraju nova pitanja u neke odnose ovdašnjih momaka "s one strane zakona".

Istraga o ranjavanju Aleksandra V. je u toku, a loznička policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog sukoba, a osumnjičenom za pokušaj ubistva je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.