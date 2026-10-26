UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA MASAKR U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U JORDANU: Pucali i na policiju, trojici stavljene lisice

JORDANSKE snage bezbednosti uhapsile su trojicu osumnjičenih nakon žestokog sukoba u zoru u napuštenoj kući u južnoj pokrajini Karak.

AP Photo/Raad Adayleh

Uhapšeni su optuženi da su izveli smrtonosni oružani napad u petak kod Grčke pravoslavne crkve Svetog Đorđa u selu Hmud i ubili devet, a ranili desetine osoba.

Svi uhapšeni su državljani Jordana koje vlasti opisuju kao ekstremističke teroriste, a reč je o tri člana iste porodice, odnosno o dva brata i njihovom zetu.

Zvaničnici su saopštili da su oni "delovali kao izolovana ćelija, bez trenutnih veza sa spoljnim organizacijama ili širim mrežama".

Locirani su u napuštenoj zgradi u selu Al-Džadeda, a kada im je naređeno da se predaju, otvorili su vatru i izazvali sukob.

Sva trojica osumnjičenih su teško ranjena u razmeni vatre i potom privedena, dok među pripadnicima bezbednosnih snaga nije bilo povređenih.

Na mestu događaja zaplenjeni su vatreno oružje i municija, a očekuje se da će se suočiti sa suđenjem pred državnim sudovima za bezbednost.

AP Photo/Raad Adayleh

Kralj Abdulah Drugi pohvalio je direkciju za javnu bezbednost zbog neumorne potrage za napadačima i poručio da teroristi neće izbeći kaznu.

Ministar unutrašnjih poslova Mazen al-Faraja naglasio je da vlasti "proširuju istragu kako bi ispitale faktore koji navode lokalnu omladinu ka nasilnom ekstremizmu".

Nijedna spoljna organizacija još uvek nije preuzela odgovornost za ovu pucnjavu, a napadi ove prirode, posebno oni usmereni na hrišćansku manjinu u Jordanu, i dalje su izuzetno retki u zemlji.

(Rojters/Petra)

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