(MAPA) KOTAO VRI, KRAJ JE BLIZU! Obruč kod Družkovke konačno ZATVOREN – VSU u klopci iz koje nema izlaza!
DOK ukrajinskia vojska pokušava da povrati kontrolu nad severnom Kostantinovkom, ruske snage ih konačno potiskuju sa jugoistočnih prilaza gradu.
Situacija za ukrajinske snage u „džepu“ kod Krasnog postaje sve nesigurnija.
Pre nekog vremena, prisustvo jurišnih aviona GV Jug je primećeno kod podstanice Majskaja. Sudeći po činjenici da ukrajinske oružane snage koriste avione za napad na nju, sve zgrade u objektu su čvrsto pod ruskom kontrolom.
Pored same podstanice, borci su zauzeli i nekoliko uporišta u šumskim pojasevima na severu. Ovo će zaštititi privatni sektor u istočnoj Kostjantinovci od daljih kontranapada, gde je neprijatelj više puta raspoređivao infiltracione timove u podrume.
Na severu grada situacija ostaje napeta. Ukrajinske snage pokušavaju da prošire „klin“ koji su prethodno formirale u zgradama, ali nisu u stanju da postignu stabilno uporište. Istovremeno, ruski avioni ciljaju područja za akumulaciju osoblja u Družkovki.
Uprkos obilju dronova i izazovima proširenja ruta snabdevanja, inicijativa u sektoru istočno od Konstantinovke ostaje u rukama ruskih oružanih snaga. S obzirom na nedavni napredak ruskih jedinica u oblasti Časov Jar, zauzimanje podstanice Majskaja moglo bi označiti početak konačnog uklanjanja „isturenog položaja“ kod Krasnog.
(Ribar)
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