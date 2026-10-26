POLICIJSKI ČAS OSTAJE NA SNAZI: Situacija u Francuskoj se ne smiruje, za vikend privedeno više od 1.000 osoba

FRANCUSKI ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je danas da je tokom protesta u Francuskoj ovog vikenda privedeno 1.435 osoba, kao i da će širom zemlje i dalje biti na snazi policijski čas u pojedinim gradovima i regionima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Prema njegovim rečima, policijski čas ostaje na snazi zbog društvenog nezadovoljstva, ali i zbog toga što se situacija narednih dana neće bitno promeniti.

Nunjez je rekao za BFMTV da je tokom protesta u Francuskoj za vikend povređeno 267 pripadnika snaga reda, uglavnom lakše, kao i više od 250 demonstranata.

On je naveo da su francuske vlasti uspele da održe pod kontrolom proteste koji su održani u subotu širom Francuske, kao i da nije zabeležen "nijedan ozbiljan incident".

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Nunjez je, međutim, podsetio na "veoma visok nivo nasilja nad pripadnicima policije", naročito na nasilje koje potiče od "ekstremno leve struje" koja se priključila protestima.

Istakao je da je leva struja držana pod kontrolom u subotu za razliku od protesta koji su održani 17. oktobra.

Francuske vlasti su za proteste u subotu angažovale oko 70.000 policajaca i žandarma širom zemlje.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom Francuske učestvovalo je oko 410.000 ljudi, dok sindikat CGT procenjuje da ih je bilo oko 800.000. U Parizu je, prema policijskim podacima, demonstriralo oko 110.000 ljudi, a prema proceni sindikata 250.000.

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