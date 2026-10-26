NAŠA KOŽA JE PRIRODNA ZAŠTITNA BARIJERA: Koliko često je zdravo kupati se?

NAŠA koža nije samo površina koju treba prati, već i prirodna zaštitna barijera koja štiti telo od isušivanja, iritacije i spoljašnjih uticaja.

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Redovna higijena je važan deo zdravog života, ali to ne znači da je više uvek bolje. Mnogi veruju da je svakodnevno tuširanje, ili čak više puta dnevno, idealan način da ostanete čisti, ali stručnjaci upozoravaju da preterivanje može imati i lošu stranu.

Naša koža nije samo površina koju treba oprati, već i prirodna zaštitna barijera koja štiti telo od isušivanja, iritacije i spoljašnjih uticaja.

Kada ovu barijeru prečesto izlažemo vodi, sapunu i trljanju, možemo naneti više štete nego koristi.

S druge strane, ni premalo tuširanja nije dobro, jer može dovesti do nakupljanja prljavštine, ulja i problema sa kožom.

Zato se mnogi ljudi pitaju koliko je tuširanja zapravo dovoljno, a odgovor nije isti za sve, piše Web MD .

Koža prirodno ima zaštitni sloj ulja i ravnotežu dobrih bakterija koje pomažu u održavanju njenog zdravlja.

Ako se peremo prečesto, posebno jakim sapunima i agresivnim ribanjem, ovaj sloj se oštećuje i koža može postati suva, iritirana i sklona svrabu.

U težim slučajevima mogu se pojaviti male pukotine kroz koje bakterije i alergeni mogu lakše proći, što povećava rizik od infekcija i kožnih reakcija.

Prekomerno pranje takođe može uticati na prirodnu mikrofloru kože , odnosno korisne bakterije koje imaju zaštitnu ulogu.

Poseban oprez se savetuje kod antibakterijskih sapuna jer mogu ukloniti ono što je zapravo korisno za kožu.

🚨 The Truth No One Tells You About Your Daily Shower… You think jumping into the shower every day makes you cleaner… right? What if that belief is hiding a secret that’s quietly hurting your skin? Scientists and top skin experts say your daily shower — especially with hot water and strong soaps — could be stripping away your skin’s natural protective oils and even disturbing its tiny ecosystem of good bacteria. These oils and microbes aren’t dirt — they’re your body’s perfect defense system. When you wash them away too often, your skin can become dry, itchy, irritated, and more easily damaged. Here’s the twist: many experts don’t believe you really need to shower every day. For most people, showering every 2–3 days — or focusing only on the parts that sweat — is enough to stay fresh and healthy. Letting your skin’s natural moisture hang around can actually keep it stronger for longer. Of course, if you sweat a lot or work hard physically, should shower — but the idea that more is always better might be one of the biggest myths in hygiene. Ready to rethink your routine? 🤔 Your skin might thank you. — SciTech Girl (@scitechgirl) February 5, 2026

Kod dece ovo može biti još osetljivije pitanje, zbog čega neki pedijatri i dermatolozi ne preporučuju svakodnevno kupanje najmlađih.

Šta ako se ne tuširamo dovoljno? Najvidljivija posledica loše higijene je svakako neprijatan miris tela , što može postati problem u svakodnevnim interakcijama sa drugim ljudima.

Međutim, nije samo stvar estetike. Kada se masnoća, prljavština i mrtve ćelije kože nakupljaju na koži, povećava se verovatnoća začepljenja pora i razvoj akni.

Pored akni, nedovoljno pranje može doprineti i drugim problemima sa kožom. Na koži glave se može pojaviti više peruti, a postojeća stanja poput ekcema mogu se pogoršati. Drugim rečima, ni nedovoljno tuširanje nije dobro rešenje, ali ključ je u ravnoteži.

Koliko puta nedeljno zapravo treba da se tuširate? Ne postoji univerzalno pravilo. Mnogi lekari veruju da je jedno tuširanje dnevno dovoljno za većinu ljudi, ali takođe ističu da više od toga može početi da isušuje kožu i izaziva probleme.

Za mnoge ljude, tuširanje dva do tri puta nedeljno je dovoljno, a za neke je čak i bolji izbor za očuvanje prirodne ravnoteže kože.

Naravno, mnogo toga zavisi od vašeg načina života. Osoba koja obavlja fizički posao, provodi sate na suncu, vežba, trči ili se mnogo znoji verovatno će morati da se tušira ​​češće nego neko ko veći deo dana provodi u zatvorenom prostoru.

Tip kože, podložnost alergijama i da li postoje određena dermatološka stanja koja zahtevaju prilagođavanje higijenskih navika takođe igraju ulogu .

Važno je i koliko dugo se tuširate jer nije svako tuširanje isto. Kratko ispiranje od nekoliko minuta nije isto što i dugo stajanje pod vrućom vodom ili namakanje u kadi sat vremena.

Što smo duže u vodi, veća je verovatnoća da će naša koža i kosa izgubiti vlagu i postati suvi. Stručnjaci stoga često savetuju da tuširanje traje između tri i pet minuta.

Najviše pažnje treba posvetiti delovima tela koji se najviše znoje, kao što su pazuh, prepone i lice.

Nije potrebno svaki put energično prati svaki centimetar kože, posebno ako niste bili izloženi velikoj količini prljavštine.

Mnogi ljudi imaju naviku da svakodnevno peru kosu, ali većina zapravo ne mora to da radi. Za većinu tipova kose dovoljno je pranje dva do tri puta nedeljno.

Međutim, ljudi sa izuzetno masnim vlasištem možda će morati češće da peru kosu šamponom.

Iako vruć tuš zvuči kao savršen način za opuštanje za mnoge, posebno zimi, vruća voda često isušuje kožu i pojačava svrab.

Mnogo bolji izbor je mlaka voda, koja je nežnija prema zaštitnoj barijeri kože. Takođe je važno obratiti pažnju na proizvode koje koristite, jer mirisi i jaki sastojci takođe mogu izvući vlagu iz kože.

Zato se preporučuju blagi sapuni i sredstva za čišćenje, posebno oni namenjeni osetljivoj koži. Jedan od najboljih načina za smanjenje suvoće kože je nanošenje hidratantne kreme odmah nakon kupanja ili tuširanja.

Najbolje je naneti je u roku od tri minuta od izlaska iz kupatila, dok koža još nije potpuno izgubila vlagu. Poželjno je koristiti kremu bez jakih mirisa, kako bi efekat bio što nežniji i efikasniji.

Na kraju krajeva, odgovor na pitanje koliko često treba da se tuširate nije univerzalan. Nekim ljudima će biti dovoljno kratko tuširanje svakog dana , dok će drugima biti dovoljno nekoliko puta nedeljno.

Najvažnije je pratiti potrebe svog tela, tip kože i način života, a ne slepo slediti tuđu rutinu. Jer kada je u pitanju higijena, prava mera ne znači samo biti čist, već i očuvanje zdravlja vaše kože. Ponekad je umerenost najbolji saveznik lepote i dobrog osećaja u sopstvenoj koži.

(Večernji list)