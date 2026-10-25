Sjajan uspeh Srpkinje! Plasirala se u glavni žreb, sada je čeka čudo od deteta koje trenira u Beogradu!
Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb WTA 250 turnira u Gvandžouu, pošto je u kvalifikacijama pobedila Ruskinju Anastasiju Zaharovu rezultatom 2:0 (po setovima 6:3, 6:2).
Mlada Novosađanka (19 godina) je za sat i 32 minuta bila bolja od ruske predstavnice i
Srpska teniserka je u oba seta napravila po dva brejka za pobedu i plasman u glavni žreb turnira u Kini.
Kostović će u prvom kolu igrati protiv rođene Moskovljanke Marije Timofejeve (22), koja nastupa pod zastavom Uzbekistana i zauzima 70. mesto na VTA listi. Kostović je u Kinu došla kao 144. na VTA listi, ali nije napredovala još uvek.
Zanimljivo da Teodora ako prođe u drugom kolu može da se sastane protiv Kineskinje Sinran Sun (16) koja već dugo živi i trenira u Beogradu. Ona je na 415. poziciji, a nedavno je osvojila Ju-Es open u juniorskoj konkurenciji.
Sun je, naravno, dobila vajld kard, a u prvom kolu igra protiv Tajlanđanke Savangkaev, 84. na svetskom rejtingu.
Turnir u Gvandžouu igra se od 26. oktobra do 1. novembra za nagradni fond od 283.347 dolara.
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