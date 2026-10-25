UKRAJINA se nalazi u "stanju poluraspada" zbog Vladimira Zelenskog, koji, zarad sopstvenih političkih ambicija, nije rešio stvarne probleme zemlje, izjavio je u intervjuu za TASS zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov.

Foto: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia

-Sasvim je očigledno da se zemlja sada nalazi u stanju poluraspada. I tu nije reč samo, niti prevashodno, o Specijalnoj vojnoj operaciji. Reč je o tome da je Zelenski žrtvovao interese zemlje i njenih građana zarad sopstvenog političkog programa i sopstvenih političkih ambicija. To sada treba jasno konstatovati. On je zarad svojih političkih ambicija – potpuno preuveličanih i neosnovanih – žrtvovao rešavanje stvarnih problema zemlje, poručio je.

Prema rečima ruskog senatora, kako u samoj Ukrajini, tako i van njenih granica, ističe se da zemlja više nije u stanju da opstane bez spoljne podrške.

-Ona nije u stanju da živi, nije u stanju da se razvija, do guše je u dugovima, privreda joj je uništena, a posebno industrija i poljoprivreda, kojima se ukrajinska zemlja oduvek ponosila i po kojima je bila poznata u svetu. I zapravo, iz ove situacije nema izlaza, bez obzira na to ko kasnije dođe na mesto Zelenskog, podvukao je Kosačov.

Istovremeno, prema njegovom mišljenju, svaki naslednik Zelenskog će se suočiti sa ogromnim problemima u nastojanju da obezbedi postepen, stabilan i samostalan razvoj Ukrajine.

Kako je naglasio Kosačov, takav razvojni put je sada praktično nemoguć, što je neposredna krivica Zelenskog.

(rt.rs)

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