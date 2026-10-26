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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

26. 10. 2026. u 08:58

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

SINGAPUR PREMIJER LIGA

12.30 Gejlang internacional - Hougang junajted 1 (sa 2.00 na 1.53)

HRVATSKA 1.NL

14.00 Mladost Zdralovi - Jadran LP 1 (sa 2.40 na 2.15)

TURSKA SUPERLIGA

17.00 Bešiktaš - Bašakšehir 1 (sa 1.42 na 1.36)

19.30 Galatasaraj - Fenerbahče 1 (sa 2.20 na 1.97)

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