KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
SINGAPUR PREMIJER LIGA
12.30 Gejlang internacional - Hougang junajted 1 (sa 2.00 na 1.53)
HRVATSKA 1.NL
14.00 Mladost Zdralovi - Jadran LP 1 (sa 2.40 na 2.15)
TURSKA SUPERLIGA
17.00 Bešiktaš - Bašakšehir 1 (sa 1.42 na 1.36)
19.30 Galatasaraj - Fenerbahče 1 (sa 2.20 na 1.97)
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