Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg TIP tiketa

Немања Пејчић

26. 10. 2026. u 08:48

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег ТИП тикета

Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.00 Istra 1961 - Hajduk Split 2 (1.72)

19.00 Kopenhagen - Odenze 1 (1.50)

19.45 Santa Klara - Benfika 2 (1.37)

Kvota: 3.53

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