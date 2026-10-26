JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg TIP tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
18.00 Istra 1961 - Hajduk Split 2 (1.72)
19.00 Kopenhagen - Odenze 1 (1.50)
19.45 Santa Klara - Benfika 2 (1.37)
Kvota: 3.53
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