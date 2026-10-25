Nema promene odluke: Saša Ilić rešio da napusti Partizan?
AKO je bilo neke dileme, više je nema.
Saša Ilić definitivno je prelomio i odlučio da napusti Partizan, prenosi "Mozzart sport".
Uprava kluba je pokušala opet da ga ubedi da ostane na klupi crno-belih, ali legenda kluba iz Humske je ovoga puta rešila da ode.
On je odlučio da napusti kormilo Partizana posle poraza od Čukaričkog (0:2), što je bio sedmi prvenstveni neuspeh ove sezone.
Ilić je već dva puta želeo da ode, ali u oba slučaja uprava je uspela da ga ubedi da promeni odluku. Sad se to nije dogodilo.
"Parni valjak" je osvojio samo 11 bodova na 12 utakmica. U sredu ga čeka odloženi duel sa niškim Radničkim.
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