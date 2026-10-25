Politika

VARVARSKI NAPAD NA POLICIJU: Pripadnici Studentske liste lome automobile i razbijaju stakla na vozilima u pokretu

Novosti online

25. 10. 2026. u 23:46

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PRIPADNICI Studenstke liste napali su policijska vozila u kome su bili organi reda.

ВАРВАРСКИ НАПАД НА ПОЛИЦИЈУ: Припадници Студентске листе ломе аутомобиле и разбијају стакла на возилима у покрету

Foto: MUP Srbije

Policija se automobilima kretala kroz ulicu kneza Miloša pored Pionirskog parka nakon čega je usledio napad.

Stakla na policijskim automobilima su polomljena nakon što je rulja krenula u brutalan napad.

Štanglama i kamenicama bili su zasuti organi reda, nakon što su opkolili policijska vozila.

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