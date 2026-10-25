VARVARSKI NAPAD NA POLICIJU: Pripadnici Studentske liste lome automobile i razbijaju stakla na vozilima u pokretu
PRIPADNICI Studenstke liste napali su policijska vozila u kome su bili organi reda.
Policija se automobilima kretala kroz ulicu kneza Miloša pored Pionirskog parka nakon čega je usledio napad.
Stakla na policijskim automobilima su polomljena nakon što je rulja krenula u brutalan napad.
Štanglama i kamenicama bili su zasuti organi reda, nakon što su opkolili policijska vozila.
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