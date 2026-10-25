VARVARSKI NAPAD NA POLICIJU: Pripadnici Studentske liste lome automobile i razbijaju stakla na vozilima u pokretu

PRIPADNICI Studenstke liste napali su policijska vozila u kome su bili organi reda.

Foto: MUP Srbije

Policija se automobilima kretala kroz ulicu kneza Miloša pored Pionirskog parka nakon čega je usledio napad.

Stakla na policijskim automobilima su polomljena nakon što je rulja krenula u brutalan napad.

Štanglama i kamenicama bili su zasuti organi reda, nakon što su opkolili policijska vozila.