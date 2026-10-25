BARSELONA GORELA DO KASNO U NOĆ: Demonstranti razbijali izloge i odnosili robu, policija masovno hapsila
U BARSELONI su u subotu popodne održani nasilni protesti, a učesnici su lomili izloge i klupe na ulicama, saopštila je danas katalonska policija i dodala da je uhapšeno više od 100 osoba.
Protesti protiv vlasti su organizovani preko društvenih mreža, a demonstranti, njih oko 500 okupilo se na Trgu Katalunja, a nosili su tamnu odeću i kapuljače, prenose španski portali.
Ministarka unutrašnjih poslova Katalonije Nurija Parlon izjavila je da protesti nisu dugo trajali, da su završeni oko 23 sata i da je uhapšeno više od 100 osoba od kojih su najmanje 30 maloletnici.
Prema njenim rečima incidente su izazvale "neorganizovane" grupe koje nisu branile "nikakvo pravo", kao i da su mladići opljačkali 14 prodavnica u centru grada.
Mediji navode da je tokom protesta "Protiv sistema" podmetnuto i oko 30 požara, kao i da je u objavama na društvenim mrežama, u kojima se pozivalo na protest, korišćen slogan "Institut Indignats", što je prevod pokreta "Ogorčeni srednjoškolac", koji je korišćen za okupljanje studenata u Francuskoj poslednjih dana.
Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ljude zarobljene u prodavnicama, uključujući robnu kuću El Korte Ingles, nakon što su spuštene roletne kako bi se sprečila pljačka.
Druge objave prikazuju demonstrante s kapuljačama, obučene u crno, kako udaraju izloge i beže s robom.
Gradonačelnik Barselone Haume Kolboni rekao je da vandalizam u gradu "neće proći nekažnjeno", uključujući pravne posledice za staratelje svih maloletnika koji su u to uključeni.
(Sputnjik)
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