Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

26. 10. 2026. u 09:33

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

YASIN AKGUL / AFP / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Bešiktaš - Bašakšehir D 2-4 (1.55)
19.30 Galatasaraj - Fenerbahče |1-3&||1-3 (1.80)
19.45 Santa Klara - Benfika G 2-4 (1.67)

Ukupna kvota: 4.66

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