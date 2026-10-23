Svet

GERANJ SPRŽIO DVE LOKOMOTIVE KOD HARKOVA: Pogledajte snimke brutalnog ruskog lova (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

23. 10. 2026. u 18:40

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RUSKI operateri dronova izveli su udare bespilotnim letelicama „Geranj“ na dve lokomotive u okolini Harkova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ГЕРАЊ СПРЖИО ДВЕ ЛОКОМОТИВЕ КОД ХАРКОВА: Погледајте снимке бруталног руског лова (ВИДЕО)

printscreen/ria novosti

 - Jedinice bespilotnih sistema Ministarstva odbrane Rusije nastavljaju da izvode udare jurišnim bespilotnim letelicama po objektima u pozadini protivnika. Tako je prethodnog dana izveden udar bespilotnim letelicama tipa ’Geranj’ na dve lokomotive u okolini grada Harkova - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Ističe se da je objektivna kontrola zabeležila uspešno pogađanje ciljeva.

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