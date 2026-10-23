GERANJ SPRŽIO DVE LOKOMOTIVE KOD HARKOVA: Pogledajte snimke brutalnog ruskog lova (VIDEO)
RUSKI operateri dronova izveli su udare bespilotnim letelicama „Geranj“ na dve lokomotive u okolini Harkova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Jedinice bespilotnih sistema Ministarstva odbrane Rusije nastavljaju da izvode udare jurišnim bespilotnim letelicama po objektima u pozadini protivnika. Tako je prethodnog dana izveden udar bespilotnim letelicama tipa ’Geranj’ na dve lokomotive u okolini grada Harkova - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Ističe se da je objektivna kontrola zabeležila uspešno pogađanje ciljeva.
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