RUSKI operateri dronova izveli su udare bespilotnim letelicama „Geranj“ na dve lokomotive u okolini Harkova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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- Jedinice bespilotnih sistema Ministarstva odbrane Rusije nastavljaju da izvode udare jurišnim bespilotnim letelicama po objektima u pozadini protivnika. Tako je prethodnog dana izveden udar bespilotnim letelicama tipa ’Geranj’ na dve lokomotive u okolini grada Harkova - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Ističe se da je objektivna kontrola zabeležila uspešno pogađanje ciljeva.