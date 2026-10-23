PESKOV PODSETIO: Vojna saradnja između Sjedinjenih Država i Ukrajine nije prekinuta
VOJNA saradnja između Sjedinjenih Država i Ukrajine nije prekinuta; nema potrebe da se na to gleda kroz ružičaste naočare, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio da je Ukrajini vraćen pristup Staršildu. Naglasio je da nije bio umešan u ograničavanje pristupa Kijeva Staršildu.
Peskov je, u međuvremenu, napomenuo da kijevski režim nije prestao da pokušava da napadne mete na ruskoj teritoriji.
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