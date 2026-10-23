Svet

PESKOV PODSETIO: Vojna saradnja između Sjedinjenih Država i Ukrajine nije prekinuta

V.N.

23. 10. 2026. u 18:02

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VOJNA saradnja između Sjedinjenih Država i Ukrajine nije prekinuta; nema potrebe da se na to gleda kroz ružičaste naočare, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ ПОДСЕТИО: Војна сарадња између Сједињених Држава и Украјине није прекинута

Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio da je Ukrajini vraćen pristup Staršildu. Naglasio je da nije bio umešan u ograničavanje pristupa Kijeva Staršildu.

Peskov je, u međuvremenu, napomenuo da kijevski režim nije prestao da pokušava da napadne mete na ruskoj teritoriji.

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