Svet

MELANIJA TRAMP SE UMEŠALA U PREGOVORE: Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre

V.N.

23. 10. 2026. u 17:17

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MELANIJA Tramp, supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, uspešno je izdejstvovala prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji se odnosi isključivo na grad Oleški, saopštila je danas Bela kuća.

МЕЛАНИЈА ТРАМП СЕ УМЕШАЛА У ПРЕГОВОРЕ: Русија и Украјина договориле прекид ватре

Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia

Melanija Tramp, supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, uspešno je izdejstvovala prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji se odnosi isključivo na grad Oleški, saopštila je danas Bela kuća.

Kako se navodi, obe strane su pristale na privremeni prekid svih vojnih dejstava u tom gradu na jugu Ukrajine, kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila putem posebno određenog bezbednog koridora. Lokalizovani prekid vatre stupa na snagu 29. oktobra 2026. godine.

"Situacija u Oleškom je kritična. To je grad na liniji fronta, na ivici katastrofe. Preostalo stanovništvo uglavnom čine stariji ljudi kojima su hitno potrebni medicinska pomoć, lekovi, hrana i čista voda", izjavila je prva dama Melanija Tramp.

Kako je rekla, stanovnici Oleškog imaju ograničen pristup struji, žive okruženi miniranim putevima i izloženi su stalnim vojnim napadima.

"Bilo je sasvim jasno da bi, bez moje intervencije, dopremanje humanitarne pomoći u grad i evakuacija starijih osoba bili nemogući", rekla je ona.

Melanija Tramp i njen predstavnik direktno su sarađivali sa ruskim i ukrajinskim rukovodstvom kako bi definisali uslove ovog lokalizovanog prekida vatre, navedeno je u saopštenju Bele kuće. U svojstvu zvaničnog "ekskluzivnog posrednika", prva dama SAD je pokrenula pregovore sa obe strane i usaglasila stavove o ciljevima sporazuma, tehničkim procedurama, vremenskom okviru, procesima i uslovima.

"Civilni predstavnici obe zemlje zajednički će obilaziti stanovnike Oleškog u njihovim domovima kako bi procenili kakva im je pomoć potrebna. Stanovnici koji žele da se evakuišu dobiće koordinisanu podršku i prevoz do odredišta po sopstvenom izboru. Očekujem da će neki želeti da odu u Rusiju, a drugi u Ukrajinu”, rekla je ona.

Trampova je rekla i da je obezbedila učešće jedne nepristrasne američke medijske organizacije, koja će pratiti ruske i ukrajinske timove na terenu tokom celog procesa i beležiti događaje.

"To će biti od velikog značaja za garantovanje da će želje svake porodice biti u potpunosti ispoštovane", ocenila je. Za teške okolnosti u Oleškom, Melanija Tramp saznala je tokom privatnog razgovora na događaju "Negovanje budućnosti zajedno" (Fostering the Future Together), održanom u Njujorku u vreme 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Moj predstavnik i ja smo odmah iskoristili kanal komunikacije koji smo uspostavili sa Rusijom i Ukrajinom tokom prethodnih šest slučajeva ponovnog spajanja 34 dece. Obe države su bez odlaganja odredile timove za koordinaciju složenih procedura koje su bile neophodne, uključujući i razminiranje. Od tog trenutka, sve strane rade danonoćno", zaključila je supruga predsednika SAD.

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