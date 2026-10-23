MELANIJA TRAMP SE UMEŠALA U PREGOVORE: Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre

MELANIJA Tramp, supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, uspešno je izdejstvovala prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji se odnosi isključivo na grad Oleški, saopštila je danas Bela kuća.

Foto: Oliver Contreras/AFP/Profimedia

Melanija Tramp, supruga predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, uspešno je izdejstvovala prekid vatre između Rusije i Ukrajine, koji se odnosi isključivo na grad Oleški, saopštila je danas Bela kuća.

Kako se navodi, obe strane su pristale na privremeni prekid svih vojnih dejstava u tom gradu na jugu Ukrajine, kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila putem posebno određenog bezbednog koridora. Lokalizovani prekid vatre stupa na snagu 29. oktobra 2026. godine.

"Situacija u Oleškom je kritična. To je grad na liniji fronta, na ivici katastrofe. Preostalo stanovništvo uglavnom čine stariji ljudi kojima su hitno potrebni medicinska pomoć, lekovi, hrana i čista voda", izjavila je prva dama Melanija Tramp.

Kako je rekla, stanovnici Oleškog imaju ograničen pristup struji, žive okruženi miniranim putevima i izloženi su stalnim vojnim napadima.

"Bilo je sasvim jasno da bi, bez moje intervencije, dopremanje humanitarne pomoći u grad i evakuacija starijih osoba bili nemogući", rekla je ona.

Occupied Oleshky is being slowly strangled. Local residents are exposing the lies behind russian propaganda about a Ukrainian strike on a convoy carrying food. Read this message from locals: “Even the hospital has run out of food. There is no fuel left anywhere for generators either. The local hospital will continue operating until the end of the week, after which it will be ‘temporarily closed.’ The reason is the complete lack of supplies and the inability to evacuate people. Local residents had been desperately waiting for the vehicles seen in the video since the beginning of August. They were not allowed through for an entire month, and as soon as the occupiers finally ‘approved’ them, the convoy was attacked along its route. The vehicles reached the ‘Twins’ area in Sahi. There, they spotted what appeared to be mines on the road. The occupiers had still not cleared the road beyond Oleshky. The drivers noticed them, turned the convoy around, and headed back toward the Radensk area. That was when drones attacked them. The video shows the vehicles being hit in the radiators, while the first vehicle was struck on the roof. Most likely, the occupiers wanted to seize the food and take it into the tree line. The drivers survived. They hid in the woods and eventually escaped on foot, abandoning the vehicles. The hospital in Oleshky was waiting for this convoy so that wounded people could be evacuated to Skadovsk. One of the vans was also supposed to transport the bodies of those killed for forensic examination and bring them out. Other remaining civilian vehicles carrying people were also planning to join the convoy and evacuate together. In the end, no one received the food they had been waiting for. No one was able to leave. Even the wounded could not be evacuated. The blockade of the city continues.” — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) September 5, 2026

Melanija Tramp i njen predstavnik direktno su sarađivali sa ruskim i ukrajinskim rukovodstvom kako bi definisali uslove ovog lokalizovanog prekida vatre, navedeno je u saopštenju Bele kuće. U svojstvu zvaničnog "ekskluzivnog posrednika", prva dama SAD je pokrenula pregovore sa obe strane i usaglasila stavove o ciljevima sporazuma, tehničkim procedurama, vremenskom okviru, procesima i uslovima.

"Civilni predstavnici obe zemlje zajednički će obilaziti stanovnike Oleškog u njihovim domovima kako bi procenili kakva im je pomoć potrebna. Stanovnici koji žele da se evakuišu dobiće koordinisanu podršku i prevoz do odredišta po sopstvenom izboru. Očekujem da će neki želeti da odu u Rusiju, a drugi u Ukrajinu”, rekla je ona.

Trampova je rekla i da je obezbedila učešće jedne nepristrasne američke medijske organizacije, koja će pratiti ruske i ukrajinske timove na terenu tokom celog procesa i beležiti događaje.

"To će biti od velikog značaja za garantovanje da će želje svake porodice biti u potpunosti ispoštovane", ocenila je. Za teške okolnosti u Oleškom, Melanija Tramp saznala je tokom privatnog razgovora na događaju "Negovanje budućnosti zajedno" (Fostering the Future Together), održanom u Njujorku u vreme 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Moj predstavnik i ja smo odmah iskoristili kanal komunikacije koji smo uspostavili sa Rusijom i Ukrajinom tokom prethodnih šest slučajeva ponovnog spajanja 34 dece. Obe države su bez odlaganja odredile timove za koordinaciju složenih procedura koje su bile neophodne, uključujući i razminiranje. Od tog trenutka, sve strane rade danonoćno", zaključila je supruga predsednika SAD.