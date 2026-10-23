BIVŠI PREMIJER PREDLAŽE VANREDNO STANJE: Velika strepnja u Francuskoj zbog sutrašnjih skupova

Umnožavaju se svedočanstva ogorčenih francuskih prodavaca koji su tokom nasilnih protesta imali utisak da su prepušteni sami sebi.

Foto: Goran Čvorović

Pred sutrašnji protest, mnogi su ispraznili rafove i robu sklonili na sigurno. Oni koji nemaju metalne zastore, negde su izloge zakucali daskama.

Francuska se sa zebnjom priprema za velika okupljanja nezadovoljnih srednjoškolaca, studenata i građana okupljenih oko "žutih prsluka". Poučeni iskustvom šta se sve događalo prethodne subote, vlasti, mirni učesnici protesta i vlasnici prodavnica pribojavaju se eskalacije nasilja.

Takođe, Ministarstvo kulture je odlučilo da u subotu iz predostrožnosti ne rade muzeji, dok se Sajam savremene umetnosti u Velikoj palati završava večeras, dva dana ranije nego što je to prvobitno bilo planirano.

Vlasti su odlučile da na ulice izvedu 80.000 policajaca i žandarma, odnosno 20.000 više nego prethodne subote, jer je opšti utisak da ih proteklog vikenda nije bilo dovoljno. Istovremeno, predsednik Makron je juče predsedavao savetom odbrane, posle čega je imao zakazan sastanak sa predstavnicima srednjoškolaca.

Ministar pravde Žerald Darmanen saopštio je da je od prošle subote privedeno 2.700 osoba, a da je u zatvoru ostalo 217. Protiv više od trećine privedenih pokrenut je postupak pred pravosudnim organima. Polovina zatvorenih ranije nije bila osuđivana.

Predsednički kandidat iz Makronovog okruženja i nekadašnji premijer Gabrijel Atal poručio je da, ukoliko se situacija ne dovede pod kontrolu na današnjem protestu, treba uvesti vanredno stanje u zemlji.